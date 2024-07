ARTICLE Meta Avventer AI-utvikling Med Personopplysninger Fra EØS-brukere FN Advokatfirmaet Foyen Norge More Contributor Meta utsetter utrulling av bruken av innholdet ditt og personopplysningene dine til opptrening og utvikling av AI-modeller.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.