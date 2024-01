ARTICLE

On retrouve dans cette dernière réglementation des soucis communs avec les Etats occidentaux, comme la transparence, la sécurité ou la gouvernance autour des données pour éviter les biais, d'autres sont propres à la Chine comme l'interdiction d'inciter au trouble social et le besoin de se voir attribuer une licence par la CAC. Est particulièrement intéressante l'obligation faite aux développeurs de prendre des mesures pour lutter contre les addictions, respectivement ne pas développer d'algorithme poursuivant un tel objectif (étant précisé qu'une telle obligation ne s'applique que pour les développements internes, non ceux destinés à l'étranger). La réglementation est assortie de sanctions pénales, y compris la possibilité pour la CAC de prononcer une sanction lorsqu'elle l'estime appropriée, quand bien même la réglementation ne le prévoirait pas...

A la différence de l'approche européenne, l'approche américaine ne consiste pas à adopter une loi fédérale qui s'imposerait à chacun, mais à établir un ensemble de principes et de lignes directrices que les agences fédérales doivent respecter lors de la conception, de l'acquisition, du déploiement et de la supervision des systèmes d'IA. Un accent particulier est mis sur la création de normes strictes pour le criblage de la synthèse biologique, contribuant ainsi à prévenir les risques liés à l'utilisation de l'IA dans la conception de matériaux biologiques dangereux. S'y ajoute l'encouragement d'un cadre de coopération et de coordination entre les différentes parties prenantes, y compris le secteur privé, le monde universitaire, la société civile et les partenaires internationaux.

Le 30 octobre 2023, le Président Biden a émis un décret exécutif intitulé « Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence ». L'objectif de ce décret consiste à favoriser l'innovation tout en garantissant la sécurité, la protection de la vie privée et l'équité dans le développement et l'utilisation de l'IA aux États-Unis, tout en encourageant la coopération internationale.

La réglementation vise pour l'essentiel les systèmes à haut risque, en imposant aux développeurs et, dans une moindre mesure aux distributeurs, importateurs et utilisateurs de ces systèmes certaines exigences à respecter lors de leur développement et de leur commercialisation.

