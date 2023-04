De mogelijkheden lijken eindeloos. Van een artikel voor de nieuwsbrief, banner, een opstel, een offerte, allerhande analyses, customer service chatbot tot een contract. ChatGPT rammelt er meestal best wat bruikbaars uit. Geen wonder dus dat organisaties vragen, mag dat? Je kunt kanttekeningen maken op het gebied van privacy en intellectueel eigendom.

Alles is voor Bassie

ChatGPT hergebruikt alle informatie die u erin stopt: alles is voor Bassie. ChatGPT heeft zelf geen intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die het maakt, de inhoud die wordt gegenereerd, is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Open AI, waarin staat:

You own all Input. Subject to your compliance with these Terms, OpenAI hereby assigns to you all its right, title and interest in and to Output. This means you can use Content for any purpose, including commercial purposes such as sale or publication, if you comply with these Terms.

De informatie die een gebruiker in ChatGPT zet, is ook onderworpen aan die voorwaarden. Met andere woorden: de informatie die wij erin stoppen kan later terugkomen in de antwoorden die anderen krijgen. U moet ook voorzichtig zijn met het kopiëren van inhoud die is gegenereerd door ChatGPT, aangezien dit kan worden gezien als inbreuk op het auteursrecht als het nauw is gebaseerd op bestaande werken. En zoals gezegd: you own all input. En aangezien de bron van de verstrekte informatie niet wordt vermeld, hoeft dit ook niet altijd heel betrouwbaar te zijn.

Geen privacy

Omdat alle informatie eindeloos opgeslagen wordt en hergebruikt wordt, kunt u er geen persoonsgegevens in zetten. Immers deze gegevens worden aan een derde partij verstrekt en u weet helemaal niet voor welk doel die ingezet gaan worden. ChatGPT is een toepassing van OpenAI, een Amerikaanse onderneming. Gegevens van gebruikers worden dus mogelijk in Amerika verwerkt en dat is momenteel problematisch.

Italië heeft daarom het gebruik van ChatGPT verboden. In andere landen, waaronder Frankrijk doen de privaywaakhonden onderzoek. In de voorwaarden van ChatGPT wordt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker gelegd:

If you use the Services to process personal data, you must provide legally adequate privacy notices and obtain necessary consents for the processing of such data, and you represent to us that you are processing such data in accordance with applicable law.

Dus experimenteren met ChatGPT is goed, maar doe dat niet met vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens. En wees kritisch op de output. Grote partijen zijn inmiddels bezig met eigen AI toepassingen waarbij in ieder geval het intellectueel eigendom op de input beter geregeld zou worden, zodat de toepassing ook voor interne bedrijfsprocessen ingezet kan worden.

