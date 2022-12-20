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过去几年，消费者行为和市场趋势的变化迫使我们重新思考技术的作 用

在 Vietnam Investment Review 8月1-7日版发表的专栏文章中，Rouse Legal Vietnam 顾问、越南欧盟商会数字部门委员会副主席 Eunjung Han 探讨了欧盟与越南自由贸易协定（EVFTA）和相关政府政策的实施将会对当地科技市场增长产生怎样的影响。

随着越南进入后疫情时代，在疫情期间收获的经验一直提醒人们数字化转型和当中关键技术的重要性。

虽然疫情给经济和社会带来了巨大的影响，但对于欧洲投资者而言，越南仍然是一个有吸引力的市场。欧盟商会（EuroCham）《2021年白皮书》指出，基于越南稳定的宏观经济环境以及个位数的通胀，投资者将持续看好该国投资环境并增强在该国开展贸易的信心。

更重要的是，EVFTA 正在为欧盟的持续直接投资者（FDI）铺平道路，并被视为是共同复苏和经济回弹的手段。

作为欧盟与亚洲发展中国家之间的首个综合性自由贸易协定，EVFTA 对于贸易和投资交流产生了积极影响。尽管新冠肺炎疫情可能对越南南部的关键出口地区造成影响，但 EVFTA 已经帮助越南重新崛起，成为欧盟在东盟最大的商品贸易伙伴，并跻身欧盟市场前十大供应国之列。

目前，有关当地技术市场的前景预测十分乐观。政府对与技术相关的海外投资的支持带来了令人兴奋的机遇和变化。这与越南的数字经济和EVFTA所带来的高科技前景相吻合，表明其有潜力成为探索技术合作和加强越南与欧盟之间伙伴关系的平台。

话虽如此，这种潜力的实现最终还是有赖于在一个基础设施得到改善、行政程序更简便、不确定性更小、合作促进手段更多的商业环境中有效利用 EVFTA。而对于越南企业来说，它们必须采取措施改善其运营模式和提高工作效率，以达到更高的欧盟标准。

实施举措

越南在 EVFTA 下涵盖了广泛的技术领域，包括但不限于公共服务、贸易、电子商务、知识产权、数据和气候变化。相应地，越南政府也积极对相关监管框架和政策进行改革，并推出了新的举措。

2020年，越南第 749/QD-TTg 号决定批准了到2025年并面向2030年的国家数字化转型计划。该计划服务于发展数字政府、经济和社会，并旨在建立具有全球竞争力的越南数字企业，具有双重目的。

该计划的启动恰逢 EVFTA 生效，使越南和欧盟能够找到合作和共同发展的机会。作为该计划议程的一部分，《电子交易法》目前正在更新和修订条款，内容包括但不限于数字签名、数字身份和电子合同，以支持越南快速增长的数字经济并提供适当的监管制度。

2021年8月，越南工业和贸易部（MOIT）根据 EVFT A贸易和可持续发展章节第13.15条的规定，发布了关于设立越南国内咨询团的第1972/QD-BCT号决定。该咨询团由在越南合法成立和运作并代表着与贸易和可持续发展相关的合法利益的越南协会和非政府/非营利组织组成，其任务是针对EVFTA的实施情况收集意见、提供咨询并提出建议，以确保遵守EVFTA的承诺。

投资法规也在进行改革，以使欧盟和越南企业（特别是以技术为基础的投资者）能够从 EVFTA 中获益，并享受进一步的激励措施。例如，2021 年10月，政府发布了关于投资项目特别投资奖励的第 29/2021/QD-TTg 号决定，确定了高新技术标准的定义，并涵盖了企业所得税免税以及土地和水面租金减免等措施。这些激励措施可以进一步吸引外国直接投资，改善商业环境，最终带来更高质量的投资。

为了应对关税变化和完成EVFTA下的减税计划，财政部目前正在根据东盟统一关税术语编制越南进出口清单，更新技术、贸易和商品分类，以满足市场需求。越南将应用这一清单，并每五年进行一次审查，以确保其与《协调制度》修正案保持一致。

一个强大且透明的知识产权法律制度对于促进科学技术领域的创造、研究和开发活动是必不可少的。最近批准的《知识产权法》修正案反映了越南在遵守 EVFTA 承诺方面的努力。举例来说，修订后的法律包括了互联网服务提供商在侵犯著作权情况下的责任条款，以确保充分保护数字网络上的知识产权。加强对知识产权保护是越南吸引欧盟的增值投资的方法之一。

数据保护和跨境数据流动等相关问题在塑造数字经济方面发挥着重要作用，几项法律文书正在起草之中。越南正在制定《个人数据保护法令》草案，以便更好地与国际标准接轨，该法案也将成为该国首套关于个人数据保护的综合法规。关于管理、提供和使用互联网服务和在线信息的第72/2013/ND-CP号法令修正案草案以及指导实施《网络安全法》的法令草案也正待发布。

此外，各级机关一直在积极开展关于EVFTA的宣传活动，并帮助机构/企业发展基于技术的竞争力。例如，交通部提供了一项关于EVFTA承诺的在线培训方案。另外，欧盟也在支持越南政府实施 EVFTA，特别是越南贸易相关援助计划，以协助各级机关帮助私营企业熟悉这一协议。

投资趋势

根据欧盟商会联合 YouGov Vietnam 发布的 2022 年第二季度商业景气指数，欧洲商界领袖对越南的绿色增长前景持乐观态度。具体而言，79%的受访者表示，与第一季度相比，他们对越南绿色发展潜力的评估有所改善，90%的受访者表示，加强绿色产业的发展将吸引更多的外国直接投资。

从2012年越南国家绿色增长战略和2030年越南可再生能源发展战略等政策可以看出，越南在提高绿色发展意识和竞争力方面不断做出努力。政府的努力加上越南通过 EVFTA 获得的来自欧盟的现代技术将加快绿色增长和可再生能源的发展，并帮助当地制造的产品达到欧盟的技术和环境标准。长此以往，这也将有助于推出新的行业和产品，并促进未来的技术转让。

受EVFTA在欧盟和越南互惠互利方面的影响，胡志明市的一些城市交通、农业和气候变化缓解项目正在欧盟的支持下逐步推进。目前，该市正在为十个重点领域的近200个项目寻求投资，其中包括基础设施建设、农业、工业、贸易和服务等行业。

近年来，由于EVFTA展示了促进共同发展与合作的潜力，特别是在技术领域，越南和欧盟之间的贸易关系得到了显著的改善。但EVFTA也带来了挑战。鉴于欧盟的主要出口业务是高科技产品，关税的取消将使得更多高质量的欧盟产品流入越南。

与欧盟制造商相比，越南一些规模较小的公司资源有限，缺乏高科技能力。这些公司需要努力提高自己的竞争力，以便在质量、功能和可靠性方面更好地与欧盟制造商竞争。对人力资本、职业培训和IT教育的投资将带来更高的生产率，因此必须将其作为竞争力建设的一部分，以最终改善企业运营和效率，并达到更高的欧盟标准。

越南作为东南亚增长第二快的市场，其数字经济正在快速发展，并有望成为地区数字强国。要让这一点从承诺变为现实，越南必须继续秉持务实和开放的态度。这包括努力加强基础设施建设，促进更多合作关系，提供更多激励措施，消除繁文缛节，创造一个对当地企业和欧盟投资者都有利的更加透明的营商环境。

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