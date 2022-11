ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Bảo mật dữ liệu trên cơ sở hạ tầng truyền thông của mạng 5G là lợi ích bảo mật quan trọng cấp quốc gia. Vì có liên quan đến thiết bị hoặc phần mềm, nên tính bảo mật của mạng 5G là rất quan trọng. Do đó, cần hết sức thận trọng trong việc tránh triển khai các sản phẩm do các công ty phát triển, sản xuất hoặc cung cấp dưới sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng của một chính phủ nước ngoài khi mà lợi ích an ninh của các quốc gia này được nhận định là không phù hợp với lợi ích của Việt Nam.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Technology from Vietnam

The Reserve Bank Of India And The Regulation Of Fintech JSA The Reserve Bank of India ("RBI") operates as one of the Indian regulators in relation to fintech. Over the years, the RBI has approached the various developments, innovations...

Thailand Set To Finalize Draft Royal Decree On Digital Platforms Tilleke & Gibbins On September 21, 2022, the Electronic Transactions Development Agency (ETDA) held another public hearing on the draft Royal Decree on Digital Platforms and its sub-regulations.

Blockchain Bites: BNB Chain suffers USD$570M exploit, EU extends Russian crypto sanctions, Coinbase secures Singapore licence approval. Piper Alderman This issue of Blockchain Bites brings you the latest legal, regulatory and project updates in blockchain and digital law.

Understanding RBI's Central Bank Digital Currency And Its Implications Obhan & Associates The Reserve Bank of India ("RBI") recently published a concept note on Central Bank Digital Currency ("CBDC") to explain its approach towards introduction of the digital rupee and create awareness for its planned features ("Note")...

Transferring Technology In China – Understand Your Obligations And Reduce Legal Risks Horizons Corporate Advisory Co Ltd Cross-border technology transfers can be challenging to navigate in China. As China categorizes technology transfers into three groups (prohibited, restricted, and free), the transfer can be subject to certain limitations or requirements.