ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Wichtig ist zunächst, dass die neue Vergütungstransparenz nur gegenüber der Aufsichtsbehörde besteht, nicht jedoch gegenüber der Öffentlichkeit. Familienstiftungen sind von der Offenlegungspflicht zudem nicht betroffen. Der Gesetzestext verlangt im Unterschied zur gesellschaftsrechtlichen Bestim- mung sodann lediglich, dass der Gesamtbetrag der Ver- gütung offenzulegen ist. Allerdings wird diese Bestimmung zurzeit unterschiedlich ausgelegt, selbst von den verschie- denen Aufsichtsbehörden. So geht bspw. die eidgenössische Stiftungsaufsicht (ESA) davon aus, dass die Stiftung den auf jedes Mitglied entfallenden Vergütungsbetrag separat anzugeben hat. Demgegenüber genügt es in einigen Kanto- nen, wenn die Gesamtvergütung offengelegt wird. Ebenfalls umstritten ist, ob die Offenlegungspflicht auch für Beiräte oder andere Stiftungsorgane gelten soll. Offenzulegen ist die Vergütung entweder im Anhang der Jahresrechnung, in der Erfolgsrechnung selbst (siehe z.B. BVS Zürich) oder aber in einem separaten Bericht zu Handen der zuständi- gen Aufsichtsbehörde.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Government, Public Sector from Switzerland

Our New Arrival: The Procurement Act Is Born Herbert Smith Freehills Almost 18 months after it was laid before Parliament in May last year, the Procurement Bill finally received Royal Assent on 26 October and thereby became the Procurement Act 2023...

Procurement Act 2023

Changing Landscape, Issue 1: The Context Of The Forthcoming New Public Procurement Regime Gowling WLG Welcome to the first bulletin in our Changing Landscape series where we look at the changes soon to be made to the public procurement regime...

Ensuring Compliance With New Foreign Subsidy Rules For EU And Non-EU Companies Mayer Brown Over the past few months, a new regime tackling foreign subsidies has begun to take effect in the European Union. The EU Foreign Subsidies Regulation ("FSR")...

ThinkHouse - Public Sector Series: Digitalisation (Video) Gowling WLG Digital transformation in the delivery of public services is occurring at pace. It has huge potential to unlock efficiencies and modernise how government works.

Focus Sur Les Investissements Étrangers En France : Conditions, Bilan Et Mesures Favorables Récentes Soulier Avocats La France présente de nombreux atouts pour les entreprises grâce notamment à sa place centrale en Europe qui est le 2e marché le plus vaste du monde.