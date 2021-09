Les compartimos los artículos que Gloria Niembro, Valentín Ibarra y Ernesto Silva publicaron en la edición "97 de Pauta - Innovación para todos: Economía Digital y Propiedad Intelectual", una serie de artículos, publicada por ICC México.

En el artículo "Domain Name and Trademark Enforcement in Mexico and its connection with E-commerce", Gloria analiza las características del sistema legal marcario mexicano y de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio, para una correcta observancia de los derechos de los titulares de marcas en el mundo digital.

En el artículo "Impuesto a los Robots", Valentín y Ernesto analizan las posibles tendencias tributarias que existen hoy en día para gravar la tecnología que actualmente reemplaza millones de trabajadores.

Descarga la versión PDF

