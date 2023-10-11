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墨西哥政府最近公布了新的税收优惠政策，旨在鼓励企业入驻跨洋走廊开发区并创造就业机会。哪些企业有资格享受税收优惠？如何享受？

地峡位置

区域铁路系统

该新开发区全称"特万特佩克地峡洋际走廊发展极"（DPICTI），由墨西哥政府支持开发，将作为巴拿马运河的陆路替代方案。项目的目标是吸引私人投资，在墨西哥最狭窄的地峡建立一个全新物流枢纽，连接太平洋和墨西哥湾沿岸的港口。

项目将对韦拉克鲁斯州和瓦哈卡州的铁路、公路、桥梁和港口等基础设施进行现代化改造，并新建10个工业园区。与危地马拉的铁路连接也将升级，借此开辟与中美洲和南美洲进行贸易的新机遇。

为了吸引私人投资，以推动该地区的经济增长并创造就业机会，墨西哥政府公布了一系列针对投资者的税收优惠政策。

要享受上述优惠，企业必须首先通过联邦政府发起的公开招标获得DPICTI内土地的特许经营权。政府将基于简化信托制度，向在墨西哥境内外拥有常设机构并从以下符合条件的经济活动中营收的企业和商人提供税收优惠：

电子电气

半导体

汽车（电动汽车）

汽车零部件和运输设备

医疗器械

制药

农业

发电和配电设备（清洁能源）

机械设备

信息和通信技术

金属和石化产品

要享受税收优惠，纳税人必须严格遵守财政和公共信贷部（SHCP）的规定，并满足一定条件，包括按时履行纳税义务、在DPICTI内拥有有效的土地特许经营权、提交获得特许经营权的投资项目，以及在DPICTI内拥有开展符合条件业务的税务地址。

符合DPICTI项目条件的纳税人可享受所得税减免。减免额基于项目内经济活动产生的收入计算，并考虑必要的扣除。在获得SHCP颁发的合格证书后的前三个财政年度，纳税人可获得100%的所得税减免。在随后的三年中，减免额度为50%到90%不等，具体取决于SHCP指南中规定的最低就业水平。

符合条件的纳税人还可在获得合格证书后的前六年内，立即全额扣除在DPICTI内使用的新固定资产投资费用，不受墨西哥所得税法规定的最高扣除比例约束。

自2023年6月6日起，在DPICTI内从事生产性经济活动的企业，向同一地区的其他企业销售商品、提供独立服务或商品租赁的，可享受100%的增值税减免。这项政策的有效期为四年。

申请了所得税减免和即时扣除优惠的纳税人在申请其他税收优惠时将受到一定限制。

TMF Group如何为企业助力

新的税收优惠政策出台后，跨洋走廊预计将迎来大量投资和企业入驻，包括有意 将业务近岸外包到墨西哥的企业。

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Originally published 21 September 2023

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