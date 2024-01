ARTICLE

No. La Reforma contempla que las disposiciones de ofertas públicas de adquisición no les serán aplicables a las emisoras simplificadas y éstas y sus inversionistas sólo deberán apegarse a lo que contemplen sus respectivos estatutos. Esto supone que las emisoras y los potenciales inversionistas deberán hacer una evaluación más profunda sobre qué contemplar en sus estatutos en caso de que se busquen adquirir acciones que representen un porcentaje importante del capital o inclusive control. Si los estatutos no contemplan ningún requisito es probable que los accionistas minoritarios no cuenten con la protección de este tipo de disposiciones.

