ARTICLE Beneficios Fiscales en los Polos Industriales del Bienestar Progreso I y Mérida I del estado de Yucatán GT Greenberg Traurig More Contributor El 28 de junio de 2024 se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación ("DOF") el "Decreto por el que se fomenta...

