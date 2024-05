ARTICLE Reformas A La Ley De Turismo De La CDMX GT Greenberg Traurig More Contributor Greenberg Traurig El 4 de abril de 2024, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo...

