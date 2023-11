ARTICLE

Así pues, aunque los AM son el puente para el éxito de las renegociaciones de deuda, algunos puentes son claramente más resistentes y permiten a las partes tender la mano para concluir renegociaciones de deuda mutuamente beneficiosas. El éxito requiere claramente que los AM puedan ganarse la confianza de todas las partes, no sólo en cuanto a la exactitud de los informes que proporcionan sobre la empresa subyacente, sino también en lo que se refiere a su competencia profesional y sus capacidades como socios y asesores financieros en lo que pueden ser discusiones tensas y complicadas. En última instancia, esto depende de la contratación de profesionales creíbles y capaces que entiendan las finanzas corporativas y las transacciones de deuda, y que sean vistos como expertos neutrales por todas las partes implicadas.

La confianza en el AM específico que presta estos servicios es claramente fundamental: instruir a un agente de monitoreo que pueda crear un grado muy alto de confianza es el principal objetivo. Una de las trampas más claras que hay que evitar es, por lo tanto, asignar un mandato a un AM que pueda ser visto como parcial por alguna de las partes. Se debe ser precavido y evitar la contratación de un AM que tenga algún conflicto de intereses, o incluso la percepción de tal conflicto.

