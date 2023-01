ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Mexico

Amendments To The Federal Labor Law Regarding Vacations Littler Mendelson On December 27, 2022, the amendment to Articles 76 and 78 of the Federal Labor Law was published in the Official Federal Gazette. This amendment modifies the vacation days to which employees...

Mexico's Federal Labor Law Will Entitle Employees To More Mandatory Vacation Days Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart On December 14, 2022, Mexico's Senate of the Republic approved the final project to modify Articles 76 and 78 of the Federal Labor Law (FLL), under which employees will be entitled to more mandatory and paid vacation days.

Reforma a la Ley Federal del Trabajo en Materia de Vacaciones Littler Mendelson El 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo.

Puerto Rico Employers Offering Internship Programs Must Comply With New Law Littler Mendelson On December 27, 2022, Gov. Pedro Pierluisi signed Act 114 of 2022, known as the "Puerto Rico Fair Internships Act" (Act. 114) into law. Act 114 seeks to offer compensatory protections to students...

Nuevo salario básico unificado CorralRosales Por Acuerdo Ministerial MDT2022-216 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 203 el 6 de diciembre del 2022, el Ministerio del Trabajo determinó...