Para el segundo supuesto, se deben cargar los 3 layout (sujeto obligado, detalle de trabajadores y detalle de contrato), con la información de los contratos reportados con anterioridad y los nuevos contratos, esto debido a que los datos informados en el cuatrimestre anterior (número de personal, trabajadores, montos de aportaciones, amortizaciones, percepciones, no integrables, etc.) no son los mismos aun y cuando sea el mismo personal y el contrato.

Así en el primer supuesto, los sujetos obligados deberán cargar únicamente los 3 layout (sujeto obligado, detalle de trabajadores y detalle de contrato), debido a que los datos declarados en el cuatrimestre anterior (número de personal, trabajadores, montos de aportaciones, amortizaciones, percepciones fijas, variables y no integrables, así como el salario no excedente) no son los mismos en cada bimestre reportado, aun y cuando sea el mismo personal, estos deben de coincidir con lo reportado en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) o el Sistema de Pago Referenciado (SIPARE).

Entre las modificaciones que el Instituto realizó a la Guía en mención, destaca la posibilidad de presentar un "informe sin actividad", en los casos en que no se hayan celebrado contratos durante el cuatrimestre a declarar, o bien, no cuenten con contratos vigentes y que no tengan trabajadores a disposición de un tercero realizando servicios u obras especializadas durante dicho periodo.

