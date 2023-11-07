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对于服务北美和中美地区的外国制造和供应企业而言，墨西哥是极具吸引力的近岸外包目的地。然而，在墨西哥设立企业并开展业务面临着一定复杂性。我们的本地专业知识可助您顺利设立企业并成功运营。

正如我们 先前发布的文章 所述，墨西哥的近岸外包环境高速发展且充满活力，吸引着来自世界各地的企业。但与此同时，根据TMF Group最新的 《全球商业复杂性指数》，墨西哥仍是商业复杂性最高的司法管辖区之一。

因此，许多企业在墨西哥建立和发展近岸外包业务时，会战略性地选择与经验丰富的国内服务提供商合作，以获取实体管理、会计与税务、人力资源与薪酬管理等领域的支持。

要适应墨西哥复杂的商业环境，确保遵守墨西哥法律法规，并最终取得商业成功，本地专业知识是关键。

本地合作伙伴能为企业带来以下益处：

1.像本地企业一样营商

对企业而言，拥有熟悉墨西哥公司法、税务法规和会计惯例的团队成员很重要。与国内提供商合作有助于确保运营的合规性，并最大限度地减少错误和延误，以避免巨额损失和潜在法律后果。

例如，墨西哥的《外国投资法》（FIL）规定，注册企业和分支机构、收购或签署相关信托协议后的40个工作日内，必须前往外国投资登记处进行登记。未在该登记处登记投资的外国投资者将被处以行政罚款。

近岸外包企业可从与本地专业团队的合作中获益，获取企业运营各方面所需的专业知识。例如，企业可在该团队的指导下，建立法律实体、了解税务义务，并准确及时地提交财务报告。

2.保持适中的运作规模

企业在新市场设立和运营时，要招聘合适人才并顺利开展业务并非易事，而与本地提供商的合作可以为企业带来极大的便利。建立合作后，近岸外包企业可迅速获得所需的知识和经验，并节省大量精力和资源。

企业可以利用成熟专家团队的资源，而无需雇用和培训内部专业人员。这样一来，不仅省去了招聘和培训成本，还降低了长期的员工福利和基础设施开支。

随着业务增长和合规要求的提高，近岸外包企业可轻松扩大外包服务的规模，避免了内部重组。第三方提供商能够迅速适应变化的需求，无缝地为企业提供支持，从而减轻企业的行政负担。全球外包合作伙伴还能为企业提供更广泛的国际人才库。

3.降低合规风险

违反墨西哥公司法、税收法规和公认会计惯例会招致严重处罚和法律纠纷，并损害企业声誉。将合规服务外包给专业提供商后，上述风险可大幅降低。

根据2022年Gartner的一份报告，紧跟不断变化的风险形势是法律和合规部门领导者面临的一大挑战。约60%的受访领导者认为，风险管理流程滞后于风险环境的变化是他们面临的最大挑战。

专业服务提供商拥有强大的系统，可监控监管变化并迅速做出调整。他们会定期进行审查和审计，以确保运营的合规性并找出任何潜在的合规漏洞，使近岸外包企业得以在问题真正显现之前将其"扼杀"。

4.专注核心活动

在墨西哥建立和经营近岸外包业务涉及许多战略和运营方面的考量。与值得信赖的本地提供商建立合作后，企业可充分利用其专业知识和经验，使内部团队得以专注于核心业务和战略举措。

因此，企业可将资源和精力集中于生产、创新和提高客户满意度等，进而推动增长、提高工作效率、缩短产品上市时间并建立竞争优势。

对于近岸外包企业而言，要成功开展外包工作，必须选择对其业务有战略性了解的合作伙伴，以获得完全符合商业目标的服务。而为了确保合作的顺利，则应制定明确的目标和责任，并协调企业的各个层面。

支持整个近岸外包生命周期

TMF Group深耕墨西哥市场数十年，曾与众多海外企业合作，可在整个近岸外包生命周期内提供一体化的实体管理、会计与税务和人力资源与薪酬管理服务。

如欲详细了解TMF Group如何为在墨西哥设立和运营的外国企业提供定制合规服务，欢迎立即 联系我们。

Originally published 16 August 2023

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