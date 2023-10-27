ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

墨西哥毗邻美国，该国的制造业强大、劳动力熟练、成本效益高、供应链坚韧且贸易协定全面，因此正在引领新的近岸外包（即在国内市场附近建立或转移外包业务的做法）投资。然而，企业将外包业务转移到墨西哥时，会面临一定复杂性。

过去，将制造业和其他商业活动外包给亚洲（尤其是中国）是大势所趋，但近年来，由于各种经济和地缘政治原因，这种趋势已显著放缓。与此同时，墨西哥和美国之间的贸易增长推动了成本的降低和质量的提升，墨西哥近岸外包也因此越来越受企业青睐，包括许多亚洲企业。

根据2022年7月美洲开发银行（IDB）的一项研究，在中短期内，近岸外包每年可为拉丁美洲和加勒比地区增加780亿美元的商品与服务出口额。墨西哥将成为该地区最大受益者，预计每年仅商品出口额就会增加353亿美元。

墨西哥近岸外包的吸引力

墨西哥在吸引新近岸外包投资方面具备五大优势：

1.毗邻美国

墨西哥在地理上毗邻全球最大的消费市场之一美国，这对近岸外包企业具有很强吸引力。较短的供应链有助于降低运输成本、缩短周转时间并提高运营效率。作为《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）的签约国，墨西哥可为企业进入美国和加拿大市场提供免税通道，从而提高竞争力并降低成本。

2.熟练的劳动力

墨西哥拥有大量熟练的劳动力，特别是在制造和工程领域。该国历来重视技术教育，大学和职业学校培养了大量面向高价值制造业的毕业生，尤其是汽车、航空航天、电子和医疗设备领域的人才。墨西哥的劳动力还具备双语优势，能够与边境北部的同行进行无缝沟通和合作。

3.成本效益高

相较亚洲的近岸外包目的地，墨西哥具有成本优势。虽然墨西哥的薪资水平可能高于部分亚洲国家，但仍显著低于美国。再加上较低的运输成本，将墨西哥作为近岸外包目的地可节省大量成本。墨西哥的房地产和公用事业（尽管对于该国如何在短期内满足对新设施和能源日益增长的需求仍然存疑）费用同样较为低廉。

4.供应链坚韧

新冠疫情和俄乌冲突暴露出了全球供应链的脆弱性，迫使企业重新评估自身采购战略。对于北美市场对其非常重要的企业而言，相比其他距离北美较远的采购地点，墨西哥与运输中断、贸易壁垒或地缘政治不稳定相关的风险较低，因此韧性更强。墨西哥近岸外包使企业能够建立更灵活、响应更快的供应链，从而加快产品交付、降低库存成本并提高客户满意度。

5.行业能力

墨西哥的许多高价值行业非常成熟，包括汽车、电子、航空航天和医疗设备等，因此成为了备受这些行业中企业青睐的近岸外包目的地。此外，随着对软件开发、客户支持和后台服务日益增长的需求，加上高学历劳动力的推动，墨西哥的信息技术和业务流程外包（BPO）也在迅速发展。如果能有效利用墨西哥的文化多样性和艺术人才，当地的电影制作、动画和数字媒体等创意产业同样能为企业提供富有吸引力的近岸外包机会。

商业复杂性仍会带来挑战

尽管墨西哥作为近岸外包目的地具有诸多优势，但当地复杂的商业环境仍会为企业带来巨大挑战。墨西哥在 TMF Group的《2023年全球商业复杂性指数》中排名第四，是全球商业复杂性最高的司法管辖区之一。

墨西哥的高排名主要归咎于其严格的法定流程。例如，许多事务仍需当面办理，给高管居住在海外的跨国企业带来了挑战。企业很难弄清楚何时去何地办理。

在墨西哥营商还面临许多看似"不成文"的规则，立法的解读有时并不明确或存在差异。例如2022年刚出台的新版墨西哥最终实益拥有人（UBO），该法律通过之初没有明确规定企业注册时需要提供哪些文件。然而，公证员在文件有误的情况下批准企业注册申请会受到高额的罚款和处罚。因此，他们在审核文件时倾向于"宁紧勿松"，使得企业注册成为了一个难题。

当前，企业有意通过近岸外包来优化全球运营，而墨西哥在各行各业都蕴含机遇，成为了能助力企业提高竞争力和盈利能力的战略合作伙伴。然而，墨西哥的商业环境高度复杂，在当地设立和经营企业需要格外小心。

本系列文章的第二部分探讨了有意将墨西哥作为近岸外包目的地的企业如何从第三方合规专家获益。

TMF Group如何为企业助力？

如欲详细了解TMF Group如何为在墨西哥设立和运营的外国企业提供定制合规服务，欢迎立即 联系我们。

Originally published 06 July 2023

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.