O México é um destino atrativo de nearshoring para empresas estrangeiras que buscam estabelecer operações no setor produtivo e de abastecimento para atender a América do norte e a América Central. No entanto, para se constituir e operar no país é preciso lidar com algumas complexidades. Explorar a expertise local ajuda a garantir que tudo ocorra bem e de maneira eficaz desde o começo do processo.

O ambiente de nearshoring do México é dinâmico e está em rápido crescimento, atraindo empresas de todo o mundo, como mencionamos em nosso último artigo relacionado a este assunto. Ao mesmo tempo, de acordo com o mais recente Índice Global de Complexidade Corporativa da TMF Group, o México ainda está entre as jurisdições mais complexas para se fazer negócios.

Este é o motivo pelo qual muitas empresas estão tomando uma decisão estratégica de trabalhar com um prestador de serviços experiente localmente – em áreas como gestão de entidades, contabilidade e impostos, RH e folha de pagamento – ao estabelecerem e constituírem operações de nearshoring no México.

O conhecimento e a expertise locais podem fazer toda a diferença quando se trata de lidar com as complexidades do ambiente corporativo mexicano, garantindo o compliance com as leis e regulamentos locais e, posteriormente, obtendo sucesso comercial.

A seguir, apresentaremos alguns dos benefícios que um parceiro local pode proporcionar à sua empresa:

1. Faça negócios como um cidadão local

Compensa muito ter membros na equipe com conhecimento abrangente sobre o direito societário, os regulamentos tributários e as práticas contábeis do México. Estabelecer uma parceria com um provedor local ajuda a garantir o compliance e minimiza o risco de erros onerosos, atrasos e possíveis consequências legais.

A Lei de Investimento Estrangeiro (Ley de Inversión Extranjera – LIE) estabelece que uma empresa deve ser registrada no Registro de Investimento Estrangeiro (Registro Nacional de Inversiones Extranjeras) dentro de 40 dias úteis após a constituição do negócio, registro da filial, aquisição ou assinatura do contrato fiduciário correspondente. Os investidores estrangeiros que não registrarem seus investimentos junto a este órgão estão sujeitos a multas administrativas.

As empresas de nearshoring podem se beneficiar de trabalhar com um time local de profissionais com expertises suplementares necessárias para lidar com diferentes aspectos da administração da empresa. Esta equipe pode orientar as organizações durante o processo de constituição de entidades legais, ajudá-las a compreender as obrigações fiscais e garantir a elaboração de relatórios financeiros precisos e pontuais, por exemplo.

2. Operações na medida certa

Encontrar o talento certo para constituir e administrar uma organização de sucesso é um desafio em qualquer novo mercado: a parceria com um fornecedor local pode abreviar significativamente o processo. Ela oferece às empresas de nearshoring um acesso rápido ao conhecimento e à expertise de que precisam, economizando esforços e recursos importantes.

No lugar de contratar e treinar profissionais internos, as organizações podem explorar os recursos de um time composto por experts. Isso elimina os custos de recrutamento e treinamento, bem como a necessidade de prover benefícios permanentes aos funcionários, além de despesas com infraestrutura.

À medida que as operações se desenvolvem e os requerimentos de compliance aumentam, as empresas de nearshoring podem facilmente adequar a demanda por serviços terceirizados sem o incômodo de realizar reestruturações internas. Um provedor terceirizado pode se adaptar rapidamente às demandas em constante mudança, mantendo um modelo de suporte contínuo e reduzindo a carga administrativa da empresa. Os parceiros globais de terceirização também podem oferecer acesso a um pool de talentos internacional muito mais abrangente.

3. Reduza os riscos de compliance

Infringir as leis corporativas, os regulamentos tributários e as práticas contábeis admitidas no México pode resultar em penalidades significativas, disputas legais e danos à reputação. Ao terceirizar os serviços de compliance para um provedor especializado, as empresas podem reduzir bastante estes riscos.

De acordo com um relatório de 2022 da Gartner, acompanhar as mudanças constantes do cenário de riscos é um dos maiores desafios para os líderes jurídicos e de compliance. Cerca de 60% dos líderes entrevistados identificaram atrasos dos processos de gestão de risco com relação às mudanças no contexto de riscos como seu principal desafio.

Os provedores de serviços profissionais possuem sistemas robustos para monitorar mudanças regulatórias e adaptarem-se rapidamente. Eles podem realizar revisões e auditorias regulares para garantir a adesão aos regulamentos e identificar possíveis lacunas de compliance – permitindo que as empresas de nearshoring lidem com elas de maneira proativa antes que se tornem um problema.

4. Concentre-se no principal negócio

Estabelecer e operar ações de nearshoring no México envolve inúmeras considerações estratégicas e operacionais. Explorando o conhecimento especializado e a experiência de um parceiro local confiável, os times internos ficam livres para se concentrar nas principais operações e nas iniciativas estratégicas.

Como resultado, as empresas podem direcionar seus recursos e energia para atividades como produção, inovação e satisfação do cliente – ajudando-as a impulsionar o crescimento, melhorar a produtividade, reduzir o tempo da chegada de seus produtos no mercado, e desenvolver uma vantagem competitiva.

Para que a terceirização funcione bem, é fundamental que as empresas de nearshoring optem por um parceiro que tenha um entendimento estratégico sobre seu negócio, com serviços totalmente alinhados aos objetivos comerciais. Para que a parceria funcione, é importante definir metas e responsabilidades claras, alinhadas em todos os níveis da organização.

Suporte durante todo o ciclo de vida do nearshoring

Com décadas de experiência no suporte a organizações estrangeiras no México, a TMF Group pode trabalhar como fornecedor único para os serviços de gestão de entidade, contabilidade e impostos, além de RH e folha de pagamento durante todo o ciclo de vida do nearshoring.

Para saber mais sobre como a TMF Group pode fornecer serviços sob medida de compliance para empresas estrangeiras que se estabelecem e operam no México, entre em contato conosco hoje.

Originally published 16 August 2023

Originally published 16 August 2023

