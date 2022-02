ARTICLE

Zoals IE-professionals al weten, is zorgvuldige planning van cruciaal belang als het gaat om de registratie en voortdurende bescherming van de immateriële activa van een bedrijf of organisatie. Toch zijn er maar weinig bedrijven die een duidelijke en consistente strategie hebben voor het registreren en vernieuwen van domeinnamen. In die zin zou de eerste stap voor elke organisatie moeten zijn om te beoordelen wat er al geregistreerd is in het licht van de merkenportefeuille van het bedrijf, .bijvoorbeeld door registraties van domeinnamen te koppelen aan merk- en productlijnen en te beoordelen of:

Domeinnamen spelen een belangrijke rol in de verkoop- en marketingactiviteiten van elke organisatie. IP-implicaties van het registreren en beheren van online kanalen kunnen echter gemakkelijk over het hoofd worden gezien, vooral als de verantwoordelijkheid buiten de IP-afdeling ligt bijvoorbeeld bij marketing- en/of IT-teams. Wij zetten hieronder een aantal aandachtspunten uiteen waarmee rekening moet worden gehouden bij het in lijn brengen van van domeinnaamregistraties met merkrechten.

