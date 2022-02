ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Le but de la dernière étape est de fournir une stratégie claire pour l'organisation qui fixe des objectifs et des résultats attendus pour l'année à venir, et identifie les priorités d'action lorsque des vulnérabilités ont été identifiées.

Les enregistrements de noms de domaine ne représentent peut-être pas une dépense importante lorsqu'ils sont évalués individuellement, mais si on les additionne, le tableau peut être très différent. D'autre part, le temps et le coût de la poursuite de tiers pour une action en contrefaçon peuvent être considérables, tout comme la perte de revenus et de réputation résultant du fait de laisser ces sites continuer à commercer sans être contestés. Envisagez de centraliser votre portefeuille de noms de domaine comme vous le feriez pour vos autres actifs de propriété intellectuelle afin d'obtenir une vision plus claire de votre portefeuille. Cela peut se faire en :

Comme les professionnels de la propriété intellectuelle le savent déjà, une planification minutieuse est cruciale lorsqu'il s'agit de l'enregistrement et de la protection permanente des actifs incorporels d'une entreprise. Pourtant, peu d'entreprises ont établi une stratégie claire et cohérente pour l'enregistrement et le renouvellement des noms de domaine. En ce sens, la première étape pour toute organisation devrait être d'évaluer ce qui a déjà été enregistré à la lumière du portefeuille de marques de l'entreprise. Par exemple en reliant les enregistrements de noms de domaine aux marques et aux lignes de produits pour évaluer si :

Nous avons écrit le mois dernier sur la nécessité d'auditer les portefeuilles de marques pour en vérifier la valeur et l'efficacité , afin de s'assurer que le portefeuille de PI de votre organisation reflète et soutient avec précision votre stratégie commerciale actuelle et future. Cependant, les droits de marque ne doivent pas se limiter aux signes utilisés dans le monde physique ; les noms de sociétés et de produits doivent également être protégés de manière proactive sur le web.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Technology from Netherlands

Ongoing State Support For The FinTech Sector: The Swiss Digital Finance Report Of February 2022 And Its Relevance For Market Participants Niederer Kraft Frey AG The Swiss government issued a report on "Areas of Action 2022+" in the field of digital finance on 2 February 2022.

UK Clamps Down On Crypto Gowling WLG The popularity of cryptocurrencies and other cryptoassets continues to grow. Major brands like PayPal now include the facility for users to buy, sell and hold selected cryptoassets...

Non-Fungible Tokens (NFTs) – Where And How Do They Exist In The Legal World? W Legal An NFT is a ‘unique, digital certificate, registered in a blockchain, used to record ownership of an asset.' They allow an individual to own any collectible item, for example physical or digital artwork and even music.

Blockchain: Standardisation & Pilot Projects ONTIER LLP The report has suggested that blockchain technology could be implemented in multiple sectors including, dispute resolution.

Blockchain 2021 Baer & Karrer This country-specific Q&A provides an overview of blockchain laws and regulations applicable in Switzerland.