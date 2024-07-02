本文概述了权利人针对泰国社交媒体上的侵权内容进行品牌保护所需要知晓的事项。

法律法规

泰国没有专门针对在社交媒体平台上进行品牌保护或打击假冒商品销售的法律法规。对于发生在社交媒体平台上的假冒和知识产权侵权问题，通常援引《商标法》、《刑法》和《计算机犯罪法》等一般性法律进行判断。

维权成本

在社交媒体平台上基于商标权进行维权，通常会包含一系列的行动。例如，如果权利人尚未确定需要向哪些可能的对象采取商标权维权行动，可以考虑先进行调查以锁定侵权规模较大的对象（比如，商品库存量可能较大的对象）。这种调查包括进行测试性购买及调查，以便：

收集更多与对方有关的信息；

确定对方工厂或仓库；以及

确定对方的经营范围和具体侵权行为。

如果权利人通过调查发现了足以证明侵权的证据，则会有各种维权方式可供选择。根据权利人的维权目标以及侵权对象的性质，可供选择的维权方案可能包括通过突击检查及后续诉讼针对侵权对象进行刑事打击。

对于经确认库存较少的小型卖家，可以采取的维权行动包括：

发送警告函；

通过谈判使对方停止侵权行为并补偿权利人损失；以及

对于难以确定身份的侵权者，则可以通知相关平台，要求其对相关商品进行下架处理。

根据侵权行为的复杂程度和行为地、是否涉及诉讼维权等因素，维权行动有可能需要耗费大量的时间和金钱。选择常规的平台投诉及维权措施，往往可以能够更加有效地在保证成功率的同时，降低维权成本。

法院判决

目前已知的与平台和品牌保护有关的法院判决数量有限。

2022 年，泰国中央知识产权和国际贸易法院（以下简称"CIPIT 法院"）首次就电子商务平台的知识产权间接侵权责任做出判决。该案中，一家泰国公司对杭州阿里巴巴广告有限公司提起了专利侵权民事诉讼，其指控阿里巴巴公司运营的 Alibaba.com 和 AliExpress.com平台上销售了侵犯其专利的灭火球商品。阿里巴巴否认了该泰国公司的指控，辩称其不知道也没有理由知道涉案侵权行为的存在。阿里巴巴还抗辩称，涉案平台已经设置了完善的"通知-删除"系统，在收到权利人的合格通知后会下架侵权内容。

CIPIT 法院做出了有利于阿里巴巴的判决，认为阿里巴巴只是一个提供商品买卖服务的线上平台。因此，法院判定阿里巴巴并未侵权原告的专利权。

该判决表明，平台是否知晓侵权行为在判断其是否承担知识产权间接侵权责任时至关重要。本案中，如果原告依照平台要求完成了"通知-删除"程序，即其向平台提交了投诉，并提供了证明侵权存在的合格证据，而平台没有及时下架相关商品，这可以体现出平台对侵权行为存在疏忽，进而可能导致判决结果有所不同。

至于涉及商标侵权的平台责任案件，据有限的公开数据资源显示，在2019年和2022年共有两例类似的民事诉讼。然而，这两起案件中的原告最终都撤回了起诉，撤诉原因可能是原告与平台达成了协议。

其他条件

目前，泰国只有在版权侵权方面存在避风港原则。针对避风港原则，2022年修订的《版权法》在 1994 年《版权法》的基础上增加了一些条款，目前该原则被规定在了《版权法》(BE 2537 (1994)，2022年修订)的 第 7 部分、第 43.1 至 43.8 条"服务提供商责任豁免"部分。《版权法》也是泰国唯一一部规定了"通知-删除"制度的法律。

概括而言，服务提供商在收到包含法律所要求的信息的"通知-删除"请求后，必须下架相关数据并允许发布涉嫌侵权数据的用户通过提交反通知提出异议。如果服务提供商收到反通知，则其必须按照《版权法》的规定，告知权利人/请求人之前删除的数据将在 30 天内恢复。30日期限届满后，平台应当在15日内恢复链接/数据，除非收到权利人已经对涉嫌侵权的用户提起诉讼的通知。善意的服务提供商将不对因删除涉嫌侵权内容而导致的任何损失承担责任。

至于其他知识产权维权案件，与前文提到的案例类似，权利人应设法取得平台对侵权行为知情的证据，并同时遵循并完成对平台的"通知-删除"程序。权利人通过平台的"通知-删除"系统提交合格的投诉通知后，侵权内容在正常情况下应被及时下架或删除；如果并未被下架或删除，并且也没有收到反通知，则权利人/请求人可以考虑向法院提起诉讼。

除此之外，虽然平台一般会积极配合权利人的删除通知，但它们往往不愿意向权利人提供假冒商品卖家的信息——这主要是因为平台不希望因此产生个人数据保护方面的责任。如果权利人想要获得假冒商品卖家的信息，可以考虑自行调查或向警方报案。警方在调查侵权卖家时，有权要求平台提供卖家信息。

泰国社交媒体综览

除下文所述平台外，会出现侵权内容的常见平台还包括卖家自己开发的网站或在Facebook 和 Instagram等其他平台上开设的账号中的内容。

Shopee虾皮购物 -泰国站

简介：虾皮（Shopee）是东南亚和中国台湾地区知名的电子商务平台。该平台最早于 2015 年在新加坡建立，其业务网络现已扩展到印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、中国台湾、泰国和越南等地。根据 Similarweb 的数据，"shopee.co.th"是 2024 年 3 月泰国访问量最大的电商平台网站。

侵权风险类型：最常见侵权情形包括销售假冒商品和未经许可的商品（如按照相关法规需要取得许可的药品、保健品等商品）。

如何举报侵权：可通过虾皮品牌知识产权门户提交知识产权侵权投诉。提交投诉时请参阅相关用户指南。

维权难点：之前权利人在此平台进行知识产权投诉遇到的困难包括，平台对删除请求迟迟不给予回复，并且不及时告知权利人平台处理投诉的进展。该平台在近期建立了"品牌知识产权门户"系统，平台表示该系统简化了权利人提交请求的流程，并且还将全程及时通知状态进展，希望这能够提高其处理这些问题的效率。

建议：建议按照系统要求填写相关信息。此外，事先取得明确且足够多的侵权证据，可有效减少维权过程中可能遇到的阻碍。通过采取以上做法，品牌方可以让维权工作更行之有效，并可提高投诉成功的可能性。

Lazada 泰国站

简介：Lazada 成立于 2012 年，目前在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等六国开展业务。2016 年，Lazada 成为阿里巴巴集团的区域旗舰电商平台，目前在阿里巴巴的技术基础设施支持下开展运营。

侵权风险类型：与Shopee虾皮购物类似，Lazada上常见的侵权行为包括销售假冒商品和未经许可的商品（根据法律法规规定需要许可的商品）。

如何举报侵权：可向Lazada的 IPP 平台提交侵权通知。

维权难点：根据我们的经验，在这个平台上维权的难点包括：平台要求投诉人明确平台上销售的商品与正品之间具体的区别点，并且还要求品牌方确认这些商品为侵权产品，这些要求耗时且繁琐，可能会成为维权投诉过程中的极大阻碍。

建议：与我们在Shopee虾皮购物下给出的建议相似，取得证明侵权的必要证据可以大大加快侵权内容的删除和下架。

本文首次发表于《世界商标评论》（2024 年 4 月）。

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