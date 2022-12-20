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印度尼西亚信息与通讯部 要求商业网站和在线服务进行登记

2020年，印尼信息与通讯部发布了2020年第5号条例，要求对包括商业网站和在线服务在内的电子系统供应商进行登记。

印尼信息与通讯部（MOCI）2020年关于私营部门电子系统提供商的第5号条例规定了这一强制登记措施。该条例的相关规定如下：

第2条第（1 ）款：

"私营部门的每一家PSE都必须进行登记。"

PSE是指Penyelenggara Sisted Elektronik（电子系统供应商）。

MOCI以未能遵守登记要求为由，于2022年7月30日屏蔽了对以下在线服务/网站的访问权限：

Yahoo

PayPal

一些游戏网站，例如Steam、Epic Games和Origin

据了解，目前仍有许多海外网址未达到登记要求。人们认为，上述这些网站之所以会成为屏蔽对象，是因为它们具有非常高的人气。

据悉，这一行动引起了公众的强烈反对，因为这一举措让这些在线服务的用户感到猝不及防。

在印尼，账户尚未结清的PayPal用户感到束手无策，因为他们无法再访问PayPal账户。因此，据报道，MOCI暂时解除了对PayPal的封锁，允许印尼用户在恢复封锁之前结清PayPal账户。

外国网站应该怎么做？

如果您的在线服务系统也服务于印尼居民，请考虑在MOCI进行登记注册。您还须关注印尼贸易部（MOT）2020年第50号条例，该条例对每年交易超过1000笔的通过电子系统进行贸易的企业的商业许可、广告、指导和监督做出了规定。如果您符合这种情况，请遵守相关法律规定，包括在印度尼西亚设立代表处。

注：以上内容不构成法律咨询，请就您的具体情况寻求专业指导。

如欲了解更多信息，请联系SCOLegal@rouse.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.