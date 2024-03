CLEAN TITLE ATAS PENJUALAN KAPAL SECARA YUDISIAL BERDASARKAN KONVENSI BEIJING

Setyawati Fitrianggraeni, Aga Kristiana Silaen, Deviana Bella Saputra1

LATAR BELAKANG

Masalah mengenai pengakuan penjualan yudisial kapal oleh pengadilan asing telah dihadapi oleh industri pelayaran internasional dan oleh karena itu dibutuhkan pertimbangan dan solusi untuk hal tersebut. Pada 7 Desember 2022, United Nations Convention on the International Effects of Judicial Sales of Ships (juga dikenal sebagai "Konvensi Beijing") diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Melalui Konvensi Beijing, pembeli diberikan kepastian hukum dengan memastikan hak milik yang bersih untuk kapal melalui penjualan kapal secara yudisial dengan penerbitan dua instrumen yaitu, Notice of Judicial Sale ("Notice") dan Certificate of Judicial Sale ("Sertifikat").

KONVENSI BEIJING MENGANUGERAHKAN CLEAN TITLE PADA PEMBELI

Di bawah Konvensi Beijing, penjualan kapal secara yudisial memberikan "clean title" yang berarti bahwa Pembeli memperoleh kapal dengan hak milik yang bebas dan bersih dari segala sitaan, hipotek atau hipotèque dan biaya apa pun.2 Untuk mencapai Sertifikat yang memberikan clean title, penjualan kapal secara yudisial harus didahului dengan penerbitan Notice sebelum penjualan kapal secara yudisial.

Notice

Berdasarkan Pasal 4 Konvensi Beijing, Notice harus diberikan kepada pihak-pihak terkait yang terkait dengan penjualan kapal secara yudisial termasuk (i) pendaftaran kapal; (ii) semua pemegang hipotek atau hipotèque dan biaya terdaftar; (iii) semua pemegang hak gadai maritim; (iv) pemilik kapal untuk waktu tertentu; dan (v) jika kapal diberikan bareboat charter registration, maka orang yang terdaftar sebagai bareboat charterer dalam pendaftaran dan daftar bareboat charter juga harus diberitahu.3

Selain Notice kepada Para Pihak di atas, Notice juga harus dipublikasikan dengan pengumuman di media atau publikasi lain yang tersedia di Negara di mana penjualan kapal secara yudisial dilakukan ("State of Judicial Sale") dan dikirimkan ke repositori secara daring.4

Certificate of Clean Title

Berdasarkan Pasal 5 Konvensi Beijing, dan setelah penjualan yudisial telah selesai, pembeli berhak untuk mendapatkan Sertifikat yang dikeluarkan baik oleh (i) pengadilan atau otoritas publik lainnya yang melakukan penjualan yudisial; atau oleh (ii) otoritas kompeten lain dari Negara penjualan yudisial.

Penjualan yudisial dilakukan sesuai dengan persyaratan:

hukum Negara penjualan yudisial

Konvensi Beijing;

Salah satu elemen yang terkandung dalam Sertifikat adalah pernyataan bahwa penjualan yudisial telah memberikan clean title kepada pembeli kapal.7 Sertifikat dapat berupa sertifikat fisik atau sertifikat elektronik; sertifikat elektronik tidak dapat ditolak meskipun dalam bentuk elektronik.8

Repositori Online untuk Pemberitahuan dan Sertifikat

Berdasarkan Pasal 11 Konvensi, Notice dan Sertifikat harus segera dikirimkan ke repositori yaitu, Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional ("IMO") atau lembaga yang ditunjuk oleh UNCITRAL untuk publikasi.9 Repositori online ini harus dapat diakses secara bebas oleh setiap orang atau entitas yang tertarik.

KEKUATAN SERTIFIKAT

Nilai Pembebasan dan Pembuktian

Sertifikat di bawah Konvensi Beijing dibebaskan dari legalisasi atau formalitas serupa (Apostille tidak diperlukan).10 Pembuatan Sertifikat memicu tindakan untuk pendaftaran dan penghapusan (Pasal 7) dan larangan penangkapan (Pasal 8) yang akan diuraikan di bawah ini. Pasal 5 ayat 5 Konvensi menetapkan bahwa informasi yang terkandung dalam Sertifikat sebagai bukti yang cukup, 11 dengan demikian, memenuhi kebutuhan untuk memiliki nilai pembuktian.12

Efek Internasional pada Penjualan Yudisial Setelah Penerbitan Sertifikat

Berdasarkan Pasal 6 Konvensi Beijing, penjualan yudisial yang diikuti dengan penerbitan Sertifikat harus memiliki efek internasional, di setiap Negara Pihak yang memberikan clean title kepada kapal atas pembelian.15 Efek ini berarti bahwa Konvensi Beijing "memberikan efek" pada penjualan yudisial asing dan bukan pengakuan dan penegakan penilaian asing mengenai penjualan itu.16

Namun, perlu dicatat bahwa berdasarkan Pasal 10 Konvensi Beijing, penjualan yudisial mungkin tidak efektif jika dianggap bertentangan dengan kebijakan publik Negara Pihak.17 Tetapi penolakan di bawah kebijakan publik ini membutuhkan alasan kuat untuk menjelaskan mengapa memberikan efek pada penjualan yudisial asing bertentangan dengan masalah kebijakan publik yang teridentifikasi.18

Hak Pembeli untuk Penghapusan dan Pendaftaran

Selanjutnya, keberadaan Sertifikat ini memberikan pembeli (atau pembeli berikutnya) hak untuk penghapusan dan pendaftaran berdasarkan Pasal 7 Konvensi, melalui permintaan kepada registri atau otoritas kompeten lainnya, untuk:19

Menghapus hipotek atau hypothèque dan biaya terdaftar yang melekat pada kapal yang telah terdaftar sebelum penyelesaian penjualan yudisial.

Menghapus kapal dari daftar dan keluarkan sertifikat penghapusan untuk tujuan pendaftaran baru.

Mendaftarkan kapal atas nama pembeli atau pembeli berikutnya, dengan ketentuan lebih lanjut bahwa kapal dan orang yang namanya akan didaftarkan memenuhi persyaratan hukum Negara pendaftaran.

Memerbarui register dengan keterangan relevan lainnya dalam sertifikat penjualan yudisial.

Larangan Penangkapan Kapal

Setelah penerbitan Sertifikat, dilarang menangkap kapal karena klaim yang timbul dari hak atau kepentingan yang sudah ada sebelumnya.

Jika suatu permohonan diajukan ke pengadilan atau otoritas kehakiman lainnya di suatu Negara Pihak untuk menangkap suatu kapal, atau untuk mengambil tindakan serupa lainnya terhadap suatu kapal atas suatu tuntutan yang timbul sebelum penjualan kapal secara yudisial, pengadilan atau otoritas kehakiman lainnya harus menolak permohonan tersebut.

Jika sebuah kapal ditangkap atau tindakan serupa diambil terhadap suatu kapal atas perintah pengadilan atau otoritas peradilan lainnya di suatu Negara Pihak atas suatu tuntutan yang timbul sebelum penjualan kapal secara yudisial, pengadilan atau otoritas peradilan lainnya akan memerintahkan pembebasan kapal tersebut.

TANDA TANGAN, RATIFIKASI, PENERIMAAN, PERSETUJUAN, AKSESI DAN BERLAKUNYA KONVENSI BEIJING

Konvensi Beijing terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara. Sejak 5 September 2023, telah dibuka untuk penandatangan dan hingga pertengahan November 2023, total 17 negara telah menandatangani Konvensi Beijing.20 Sejak penandatanganan, dan seterusnya, Konvensi Beijing juga terbuka untuk aksesi oleh semua Negara.21 Selanjutnya, tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Negara-negara penandatangan.22 Oleh karena itu, tanda tangan tidak menetapkan persetujuan untuk terikat tetapi mewakili kesediaan negara penandatangan untuk melanjutkan ke ratifikasi, penerimaan atau persetujuan.23 Tindakan penandatangan juga menciptakan kewajiban untuk menahan, dengan itikad baik, dari tindakan yang akan mengalahkan objek dan tujuan perjanjian. Konvensi Beijing hanya berlaku untuk penjualan yudisial yang dipesan atau disetujui setelah mulai berlaku yaitu, 180 hari setelah tanggal penyimpanan ketiga instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi.24 Hingga artikel ini ditulis (13 Desember 2023), Indonesia belum menandatangani atau melakukan aksesi terhadap Konvensi Beijing ini.

KESIMPULAN

Konvensi Beijing memberikan kerangka hukum untuk penjualan kapal secara yudisial untuk memastikan hak yang bersih bagi pembeli bersama dengan hak untuk pemindahan dan pendaftaran kapal dan mengatur larangan penangkapan kapal. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Konvensi Beijing akan memulai rezim yang lebih harmonis untuk efek internasional dari penjualan kapal secara yudisial.

REFERENSI

UNGA International Convention for International Effects of Judicial Sales of Ships (adopted on 7 December 2022, opened for signature 5 September 2023) (2023)

UNCITRAL United Nation Convention on the International Effects of Judicial Sales of Ships: with Explanatory Note prepared by UNCITRAL Secretariat (2023)

Footnotes

1. Setyawati Fitrianggraeni holds the position of Managing Partner at Anggraeni and Partners in Indonesia. She also serves as an Assistant Professor at the Faculty of Law, University of Indonesia, and is currently pursuing a PhD at the World Maritime University in Malmo, Sweden. Additionally, Aga Kristiana Silaen is a Middle Associate at Anggraeni and Partners, and Deviana Bella Saputra is a Junior Associate at Anggraeni and Partners. The writers express their gratitude to Dr. Hary Elias for generously dedicating his time to provide valuable feedback on their article.

2. Konvensi Internasional UNGA untuk Efek Internasional Penjualan Kapal Yudisial (diadopsi pada 7 Desember 2022, dibuka untuk ditandatangani 5 September 2023) (2023) "Konvensi Beijing" Pasal 2 (c)

3. Ibid., Pasal 4 ayat 3

4. Ibid., Pasal 4 ayat 5

5. Ibid., Article 5 para 1

6. UNCITRAL United Nation Convention on the International Effects of Judicial Sales of Ships: with Explanatory Note prepared by UNCITRAL Secretariat (2023), Poin 146 halaman 62

7. Beijing Convention, Article 5 para 2 (b)

8. Ibid., Article 5 para 6 and 7

9. Ibid., Article 5 para 3 in conjunction with Article 11

10. Explanatory Note, Point 159 page 66

11. Beijing Convention, Article 5 para 4 and 5

12. Ibid., 161 page 67

13. Ibid., 161 halaman 67

14. Beijing Convention, Article 5 para 4 and 5

15. Ibid., Pasal 6

16. Catatan Penjelasan, Poin 174 halaman 70

17. Konvensi Beijing, Pasal 10

18. Catatan Penjelasan, Poin 212 halaman 84

19. Konvensi Beijing, Pasal 7 ayat (1)

20. Status: United Nations Convention on the international effects of judicial sales of ships (New York, 2022) (the 'Beijing Convention on the Judicial Sale of ships') commission on international trade law (no date) United Nations. Available at: https://uncitral.un.org/en/judicialsaleofships/status (Diakses: 12 Desember 2023)

21. Beijing Convention, Article 17 para 3

22. Beijing Convention, Article 17 para 2

23. Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), Article 10 and Article 18

24. Beijing Convention, Article 21

