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Son zamanlarda, özellikle Afrika'nın Sierra Leone ülkesinden ihraç edilen Demir Cevheri yüklerinde, yükleme limanlarında gözetim eksikliği ve aşırı ıslanma ve dolayısı ile sıvılaşma ve akışkanlaşma tespit edilmesi endişe verici olarak nitelendirildi.

Konu ile ilgili Armatör ve Gemi işletmecileri, sevkiyat öncesi sunulan kargonun fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında göndericiden güncel, geçerli ve doğru bilgiler almalıdır. Yüklerin nem içeriğini ve taşınabilir nem limitlerini test etmek ve analiz etmek için gerekli prosedürlerin tamamlanması yükleyicinin sorumluluğundadır.

Yakın zamanda bir çok sigorta firması da üyelerini konu hakkında uyarı niteliğinde sirkülerler yaynlamıştır. Genel olarak özellikle Sierra Leone, Pepel limanından yüklenen demir cevheri yükleri için uzun süreler açık stok alanlarında bırakıldığını bu nedenle de nem oranlarının olması gerekenden daha yüksek olduğu ve sevkiyat esnasında sıvılaşma ve akışkanlaşmanın daha fazla görüldüğü belirtiliyor.

Demir cevheri nem oranı %14 ve üstü değerlerde tespit edildiğinde sıvılaşma riski yüksek kabul edilir. Bölgeden yüklenen demir cevheri yükünün yağışlı mevsimlerde %13 ila %16 arasında nemli tespit edilmesi, açık stoklarda uzun süreler bekletilmesi ve daha sonrasında üzerine nem oranı çok daha düşük yeni gelen demir cevheri ile örtülmesi konuya daha fazla özen gösterilmesini gösteriyor. Özellikle numune alımı ve analiz konusuna oldukça özen gösterilmeli ve doğru ortalama değerlere ulaşılabilmesi için uzman kişilerce yapılmasına da dikkat çekilmelidir.

Özetle, Konu bölgeden yapılacak olan demir cevheri yükü sevkiyatları ile ilgili; Kaptanın IMSBC Kodu kapsamında sadece güvenli ve sevkiyata uygun kargoların yüklenmesine izin verme yükümlülüklerinin farkında olması, yükleyici tarafından beyan edilen yükün fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkındaki bilgilerin doğru ve güncel olması hususlarına dikkatlerinizi çekmek isteriz.

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