Quando empresas tentam suprir o déficit de qualificação com uma colcha de retalhos de provedores de serviços, estes geralmente têm dificuldade de converter todas as vozes e perspectivas conflitantes na transparência, certeza e confiança que a alta direção precisa. Enquanto isso, lidar com as duplicações, sobreposições e inconsistências – todas inevitáveis, dadas as circunstâncias – drena recursos executivos e aumenta os custos.

A pressão para uma maior transparência está escalando em todo mundo, e com mais transparência há mais complexidade, com a carga administrativa de relatórios mais pesada do que nunca para organizações multinacionais. Regras de substância econômica estão começando a causar inquietações em jurisdições anteriormente conhecidas como "paraísos fiscais". Registros de beneficiário final (Ultimate Beneficial Ownership – UBO), criados na UE, estão agora se espalhando pelo mundo, com versões locais geralmente incluindo suas próprias complicações. A Lei de Transparência Corporativa dos EUA – a maior mudança nas regulações Anti-Lavagem de dinheiro nos últimos 20 anos – também logo entrará em vigor. Enquanto isso, outros reguladores estão ganhando força por todo o mundo.

