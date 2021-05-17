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Данная информация составлена исключительно как общее руководство и не может быть использована как специализированное правовое заключение.

Обзор нормативных правовых актов Республики Казахстан за период с 01.01.2021 по 31.01 .2021

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Originally published 18.02.2021.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.