Данная информация составлена исключительно на основе официальных публикаций Республики Казахстан.

Данная информация составлена исключительно как общее руководство и не может быть использована как специализированное правовое заключение.

Обзор  нормативных правовых актов Республики Казахстан  за период с 01.01.2021 по 31.01 .2021

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Originally published 18.02.2021.

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