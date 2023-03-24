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На прошлой неделе на сайте Верховного суда Республики Беларусь состоялся пресс-релиз о результатах рассмотрения экономическим судом Могилевской области двух споров по искам ОАО «Белорусский цементный завод» к ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» филиал №700 – Могилевское областное управление ОАО «АСБ «Беларусбанк» о признании не подлежащей исполнению исполнительной надписи в части.

Обстоятельства дела:

В 2019 году между ОАО «АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белорусский цементный завод» заключен кредитный договор. Из-за санкций и сезонного характера приобретения производимой предприятием продукции у завода образовалась задолженность перед банком в сумме 2 миллиона 460 тысяч рублей, из которых 2 миллиона 175 тысяч – проценты за пользование кредитом, 285 тысяч рублей – пеня за несвоевременную уплату процентов. В связи с обращением банком к нотариусу была совершена исполнительная надпись о взыскании задолженности и пени с цементного завода. По второму иску, рассмотренному экономическим судом, задолженность составила 743 015,32 доллара США, из которых 670 912,36 доллара США - проценты за пользование кредитом, 72 102,96 доллара США - пеня за несвоевременную уплату процентов.

Выводы экономического суда:

Исковые требования были удовлетворены судом в полном объеме, однако сумма пени по делам была уменьшена на 95 процентов.

При разрешении вопроса об уменьшении пени суд принял во внимание отсутствие задолженности по основному долгу, погашение расходов по учинению исполнительной надписи, а также предпринимаемые истцом меры по добровольному урегулированию спора (заключение мирового соглашения). Уменьшение неустойки до указанного размера сохраняет баланс интересов, как кредитора, так и должника, являющегося градообразующим предприятием, несущим существенную социальную нагрузку для Костюковичского региона в целом.

Также суд обратил внимание, на то обстоятельство, что ответственность в виде неустойки предусмотрена законодательством, как способ обеспечения исполнения обязательства стороны по договору, а не как средство обогащения кредитора.

Ссылка для ознакомленияс материалами дела.

Указанное дело показательно тем, что, обращаясь в суд с требованием о взыскании неустойки помните о том, что суд может «порезать» неустойку.

В связи с чем, практика разрешения споров GRATA International Belarus хотела бы поделиться с Вами некоторыми практическими комментариями по вопросу уменьшения неустойки белорусскими экономическими судами.

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