Das BGB gibt die Definition von höherer Gewalt nicht an, sondern legt objektive Elemente im Rahmen der Befreiung von der vertraglichen Haftung oder Schadensersatz fest. Von der Schadensersatzhaftung befreit zu werden, reicht es nicht aus, so zu handeln, wie es in einer bestimmten Situation normalerweise zu erwarten ist. In diesem Fall kann nur freigestellt werden, wenn er nachweist, dass der Verstoß durch einen Umstand außerhalb seiner Kontrolle verursacht wurde, der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbar war und von dem nicht erwartet werden konnte, dass er den Umstand vermeidet oder den Schaden behebt.

