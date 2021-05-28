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Согласно постановлению Кабинета Министров от 20 мая (ПКМ-322) с июня 2021 года начинается новый этап обязательной маркировки потребительских товаров, который охватит фармацевтические средства, напитки и бытовую технику.

Временное положение включает порядок проведения и этапы пилотного проекта по цифровой маркировке. Проект нацелен на проверку эффективности и достаточности механизмов маркировки и контроля продукции средствами цифровой идентификации для обеспечения подтверждения подлинности товаров и противодействия ввозу контрафактной и фальсифицированной продукции.

Пилотный проект стартует с 1 июня 2021 года для лекарств и медицинских изделий, 15 июня 2021 года для воды и напитков, 1 июля 2021 года для бытовой техники.

Примечательно, что поэтапное внедрение обязательной маркировки для лекарств и медицинских изделий, воды и напитков начнется уже 2022 году, а для бытовой техники раньше - с 1 декабря 2021 года.

Ответственной за процессом маркировки и дальнейшими этапами оборота товаров назначена национальная информационная система Asl belgisi.

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