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В современном мире любая компания в своей деятельности сталкивается с вопросами получения прав на программное обеспечение (далее - ПО), необходимое ей для выполнения определенных хозяйственных операций или автоматизации бизнес-процессов. Предоставление таких прав в абсолютном большинстве случаев осуществляется на основании лицензионных (сублицензионных) договоров. Обычной практикой является заключение таких договоров и передача прав между компаниями, находящимися или зарегистрированными в разных государствах. В связи с этим при заключении резидентом Беларуси лицензионных договоров с иностранными компаниями необходимо соблюсти обязательные требования, предъявляемые белорусским законодательством.

Лицензионный договор или договор уступки исключительных прав?

Прежде всего следует отметить, что лицензионным договором оформляется предоставление исключительных прав другому лицу на ограниченное время. Если же передается исключительное право в полном объеме на весь срок действия такого права, тогда заключается договор уступки исключительного права. Обычной практикой является заключение таких договоров и передача прав между компаниями, находящимися или зарегистрированными в разных государствах.

Предмет лицензионного договора

Существенным условием, которое должно содержаться в любом договоре, в том числе и лицензионном, является его предмет. Однако определение предмета в лицензионном договоре имеет свою специфику.

Согласно п. 2 ст. 984 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) лицензионный договор должен содержать указание на предоставляемые по нему конкретные права. Права, которые не указаны в договоре в качестве передаваемых, будут считаться непереданными, если не будет доказано иное.

В соответствии с п. 1 ст. 44 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) в лицензионном договоре должны быть предусмотрены конкретные способы использования ПО.

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта интеллектуальной собственности (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 985 ГК). В отношении ПО такое исключительное право лицензиара состоит в разрешении лицензиату по лицензионному договору осуществлять:

установку ПО на компьютер или иное устройство;

запуск ПО;

работу с ПО (использование заложенных в компьютерную программу функциональных возможностей);

иные действия согласно статье 16 Закона об авторском праве (иные имущественные права): воспроизведение, распространение экземпляров ПО, ввоз на территорию Беларуси экземпляров ПО, переработка (модернизация) ПО и др.

В предмете лицензионного договора также должно быть определено то программное обеспечение, права на которое предоставляются лицензиату. Поэтому не менее важно в лицензионном договоре правильно и полно идентифицировать соответствующее ПО.

Иные существенные условия лицензионного договора

Помимо предмета, существенными условиями лицензионного договора являются условия:

о сроке его действия;

о территории, на которой допускается использование ПО (п. 5 ст. 44 Закона об авторском праве).

Риски несогласования существенных условий в лицензионном договоре

В случае отсутствия в лицензионном договоре всех требуемых законодательством существенных условий такой договор может быть признан незаключенным.

Вознаграждение по лицензионному договору

По общему правилу лицензионный договор предполагается возмездным. Исключение из данного правила, например, составляют открытые лицензии, которые являются безвозмездными согласно п. 2 ст. 45 Закона об авторском праве, если их условиями не предусмотрено иное.

В лицензионном договоре между коммерческими стороны обязательно должны согласовать вознаграждение за предоставленное право использования ПО в силу требований п. 1 ст. 985 ГК, если иное не установлено законодательством. В противном случае лицензионный договор может быть признан недействительным (установлен факт ничтожности такого договора).

Вознаграждение может определяться в лицензионном договоре в процентах от дохода за использование ПО либо в виде фиксированной суммы или иным способом (п. 4 ст. 44 Закона об авторском праве).

В лицензионном договоре важно предусмотреть:

условие о том, является ли предоставляемая лицензия исключительной или неисключительной (простой). В случае отсутствия в лицензионном договоре такого условия переданная лицензия будет считаться простой (неисключительной) (п. 2 ст. 985 ГК);

наличие либо отсутствие у лицензиата права передавать право использования ПО другим лицам (права на выдачу сублицензий).

Сублицензионные договоры

Предоставление лицензиатом права использования ПО сублицензиату ограничено полномочиями, которые предоставлены самому лицензиату по лицензионному договору. Поэтому при заключении сублицензионных договоров необходимо убедиться, что лицензиатом от лицензиара были получены соответствующие права, передаваемые по сублицензионному договору, как и само право лицензиата на заключение сублицензионных договоров.

Письменная форма лицензионного договора

По общему правилу лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме (п. 7 ст. 44 Закона об авторском праве), за исключением договора присоединения и открытых лицензий.

При этом внешнеэкономическая сделка, к которой относится и лицензионный договор между резидентом Беларуси и иностранной компанией, также должна совершаться в письменной форме (п. 2 ст. 1116 ГК).

Требования валютного законодательства к лицензионному договору

В Беларуси лицензионные договоры с иностранными компаниями (нерезидентами) относятся к валютным (внешнеторговым) договорам, подлежащим валютному контролю.

Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке исполнения внешнеторговых договоров» лицензионные договоры с нерезидентами отнесены к внешнеторговым договорам, которые содержать следующие обязательные условия:

1) Сумму (ориентировочную сумму) денежных обязательств сторон по договору.

Если лицензионным договором предусмотрено вознаграждение за использование ПО не в виде паушального платежа (однократная выплата), а в виде роялти (периодические платежи), то в таком договоре необходимо будет указать общую (ориентировочную) сумму роялти за весь срок действия лицензионного договора.

2) Условия расчетов, под которыми понимается обязательство осуществления одной стороной расчета до исполнения либо по факту исполнения обязательств другой стороной.

Подлежащий отражению в лицензионном договоре порядок расчетов связан с фактом исполнения обязательств по передаче прав на ПО. Поэтому данный факт необходимо будет фиксировать документально, например, путем составления и подписания сторонами Акта приема-передачи прав на ПО.

Статьей 10 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» предусмотрена обязанность указания в валютных договорах, к которым, в частности, относятся лицензионные договоры с нерезидентами, сроков исполнения обязательств нерезидентами:

по оплате переданных нерезиденту прав на ПО;

по возврату нерезидентом внесенной резидентом предварительной оплаты в случае неисполнения или исполнения не в полном объеме нерезидентом обязательств по передаче прав на ПО.

Репатриация валютных ценностей

По общему правилу валютные операции как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте между резидентом Беларуси – юридическим лицом и нерезидентом – иностранной компанией проводятся в безналичной форме без ограничений.

Однако на резидента Беларуси возложена обязанность по репатриации валютных ценностей, т.е. обязанность обеспечить зачисление на свои счета, открытые в банках Беларуси:

при экспорте – белорусских рублей и (или) иностранной валюты, подлежащих уплате за предоставленные нерезиденту права на ПО;

при импорте - белорусских рублей и (или) иностранной валюты в случае возврата денежных средств при неисполнении или исполнении не в полном объеме нерезидентом своих обязательств по передаче прав на ПО.

Срок репатриации определяется исходя из установленного лицензионным договором срока исполнения указанных выше обязательств нерезидентом с добавлением к нему срока на осуществление платежа и перевода денежных средств, который, в свою очередь, определяется согласно содержащимся в договоре условиям расчетов и не должен превышать 30 календарных дней.

Продление срока репатриации, освобождение от обязанности по репатриации и ее прекращение осуществляются в случаях и порядке, прямо предусмотренных ст. 19 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Регистрация лицензионного договора на веб-портале Национального банка Беларуси

Как указано выше, в лицензионном договоре с нерезидентом должна быть предусмотрена общая (ориентировочная) сумма вознаграждения лицензиара за весь срок его действия. Если такая общая сумма денежных обязательств по лицензионному договору с нерезидентом за весь срок его действия будет эквивалентна 4 000 базовых величин и более (ориентировочно 38 000 евро), то такой лицензионный договор подлежит регистрации на веб-портале Национального банка Беларуси. Соответственно, регистрацию лицензионного договора осуществляет резидент Беларуси или по его поручению обслуживающий его банк.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.