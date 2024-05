ARTICLE Jordleie: Høyesterett Avklarer Konsekvensene Av Avtalt Oppsigelsesrett Eller Leietid I Strid Med Jordloven Seland | Rodl & Partner More Contributor Avtaler om leie av jord kan ikke inngås for kortere tid enn 10 år, jf. jordlova § 8 (2).

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.