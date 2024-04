De Wet goed verhuurderschap (Wgv) is per 1 juli 2023 in werking getreden. Eerder schreven wij al over de gedragsregels en vergunningplichten op grond van de Wgv. Ook hebben wij een leidraad gegeven voor verhuurders om aan de verplichtingen van de Wgv te voldoen. De meeste verplichtingen uit de Wgv kunnen bij een eerste overtreding door de gemeente worden gehandhaafd met een bestuurlijke boete van maximaal € 25.750. Voor een tweede overtreding binnen vier jaar kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal € 103.000. Deze boetebesluiten worden in beginsel ook openbaar gemaakt. Meerdere gemeenten hebben ondertussen beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de boetehoogte. Hierbij wordt onder meer een onderscheid gemaakt tussen de verplichtingen op grond van de Wgv, bedrijfsmatige of niet-bedrijfsmatige verhuur en eventuele herhaalde overtredingen. Onder meer de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Amsterdam hebben beleidsregels over de boetehoogte vastgesteld.

