ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Steigt der Referenzzinssatz wieder über 2 %, muss davon ausgegangen werden, dass die Gerichte in Übereinstimmung mit der früheren Rechtsprechung wieder lediglich einen Zuschlag von 0.5 % auf den Referenzzinssatz für zulässig erachten. Folglich ist der Vermieterin zu raten, eine allfällige Mietzinserhöhung aufgrund von Orts- oder Quartierüblichkeit (sofern denkbar) vor Erreichen der 2 %-Schwelle auszusprechen. Beabsichtigt die Vermieterin eine solche Erhöhung wegen Orts- und Quartiersüblichkeit, aber will sie sie noch nicht bei der nächsten Mietzinserhöhung geltend machen, so ist bei der Erhöhung ein entsprechender Mietzinsvorbehalt anzubringen (Art. 18 VMWG)

Lässt der Mietvertrag eine Kündigung mit dreimonatiger Kündigungsfrist per Ende September 2023 zu, so ist die Mietzinserhöhung der Mieterschaft bis spätestens am Dienstag, 20. Juni 2023 zuzustellen, um die Kündigungsfrist und 10-Tagesfrist einzuhalten. Das entsprechende Einschreiben sollte vorsichtshalber spätestens am Freitag, 9. Juni 2023, per Einschreiben verschickt werden, damit auch die siebentägige Abholfrist eingehalten wird. .

Mit der erwarteten Erhöhung des Referenzzinssatzes von 1.25 % auf 1.5 % können die Mietzinse an den neuen Referenzzinssatz angepasst werden, was zu einer Erhöhung der Miete um 3 % berechtigt (vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. c VMWG).

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from Switzerland

Due Diligence When Purchasing Land For Development Myerson Solicitors LLP Conducting due diligence is an essential part of any property purchase.

Sectional Completion – Pitfalls & Risks HKA With the world economic outlook being increasingly gloomy and uncertain, this can bring with it a commercial imperative for Employers to respond to these circumstances.

The Landlord And Tenant Act 1954 And "Reasonable Updating" Myerson Solicitors LLP The Landlord and Tenant Act 1954 gives business tenants a statutory right to a new tenancy on the expiry of their existing tenancy and provides that a landlord can only recover possession...

Lease Heads Of Terms: Top Ten Tips Myerson Solicitors LLP Heads of terms (HOTs) are used to outline the key commercial property terms of a proposed transaction.

Building Safety: Draft Regulations Implementing Responsible Actors Scheme Published Gowling WLG The Building Safety (Responsible Actors Scheme and Prohibitions) Regulations 2023 were laid before Parliament in draft form on 25 April 2023.