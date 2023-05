ARTICLE

Stemming over de gevraagde aanpassingen is uitgesteld tot na het mei-reces dat tot 8 mei a.s. duurt. Op het moment dat hierover meer bekend is, zullen wij u uiteraard voorzien van een update.

Nadat voor de wetswijziging een meerderheid in de Tweede Kamer was gebleken, kwamen VVD en CDA met een substantieel aanpassingsvoorstel. De partijen willen dat verhuurders met maximaal één woning in de verhuur de mogelijkheid te krijgen het huurcontract eenzijdig te beëindigen. Dat zou dan toegestaan zijn als de verhuurder de woning zonder huurder(s) wenst te verkopen of beschikbaar wil stellen aan een familielid.

Het wetsvoorstel dat in september vorig jaar werd ingediend, moet ervoor zorgen dat verhuurders enkel vaste huurcontracten mogen aanbieden. De ratio achter het afschaffen van tijdelijke huurcontracten is dat het de huurder meer zekerheid en rust moet geven. In 2016 werd een wet ingevoerd die het mogelijk maakte tijdelijke contracten voor de duur van maximaal twee jaar aan te bieden. De verwachting was dat hiermee het aanbod van huurwoningen zou toenemen. De beoogde werking wordt door de betrokken politieke partijen betwist.

In september 2022 kwamen ChristenUnie en PvdA met een wetsvoorstel voor het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten. Na debat in de Tweede Kamer bleek dat voor dit voorstel een meerderheid bestond. Echter is vorige week een verhitte discussie ontstaan over aanpassingen van het voorstel, ingediend door VVD en CDA.

