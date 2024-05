ARTICLE

Op 6 oktober 2023 duidde de Vlaamse Regering eveneens 14 gebieden in Limburg voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied, en op 13 oktober 2023 20 gebieden in West-Vlaanderen. Het openbaar onderzoek over deze voorlopige aanduidingen vindt nog plaats t.e.m. 2 februari 2024.

Over deze voorlopige aanduidingen wordt aldus een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 9 januari 2024 tot en met 8 maart 2024 ligt de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen ter inzage via de volgende link ( www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek ), alsook bij de betrokken gemeentebesturen. In deze periode is het ook mogelijk om een bezwaar in te dienen tegen de voorlopige vaststelling.

Over de vraag of (blote) eigenaars recht hebben op een " schadevergoeding " stelt de regelgeving in artikel 5.6.8 § 6 dat een vergoeding mogelijk is onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze die gelden voor de planschadevergoeding. Het vorderingsrecht vervalt twee jaar nadat het besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Een verregaand gevolg van de herbestemming betreft echter het verval van de verkavelingsvergunning. Het is immers zo dat de vaststelling als watergevoelig openruimtegebied tot gevolg heeft dat het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van dat gebied liggen van rechtswege vervalt.

Op 9 januari 2024 start het openbaar onderzoek betreffende de voorlopige aanduidingen in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant als watergevoelig openruimtegebied. De Vlaamse Regering wenst het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden te vrijwaren en voldoende ruimte te voorzien voor water. Om dit te doen " herbestemt " de Vlaamse Regering deze gebieden naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

