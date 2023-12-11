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Вопросы классификации системы внесения жидких удобрений

Компания О ввезла в Казахстан систему внесения жидких удобрений с указанием кода ТН ВЭД 8432 42 000 0 - "Разбрасыватели и распределители неорганических жидких удобрений", где ставкой ввозной таможенной пошлины составила 0%. Впоследствии Департаментом государственных доходов по Костанайской области в рамках камеральной таможенной проверки пересмотрен код товара на 8716 20 000 0 - "Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства" со ставкой ввозной таможенной пошлины - 5%.

Выводы суда апелляционной инстанции:

Классификация товара таможенным органом не соответствует Основным правилам интерпретации кодов ТН ВЭД. Классификация товаров в субпозициях должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями к ним.

В техническом описании указано, что прицепные разбрызгиватели жидких удобрений предназначены для внесения удобрений в почву. Никакими иными свойствами они не наделены.

Система внесения жидких удобрений не подлежит обязательной регистрации в качестве транспортного средства.

Гостом для прицепов и полуприцепов предусмотрено дополнительное оборудование рабочей и стояночными тормозными прицепами.

В рамках обеспечения единообразной судебной практики суд отметил наличие постановления судебной коллегии Верховного суда РК, которым отменено классификационное решение таможенного органа по аналогичному товару.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда по данному делу без изменений.

Постановление судебной коллегии по административным делам Алматинского городского суда №7599-23-4а/1069 от 12 сентября 2023 года

Вопрос признания незаконным решения таможенного органа о признании неисполненным уведомления об устранении нарушения

В отношении Компании V проведена камеральная таможенная проверка по СУР. В связи с наличием признаков занижения таможенной стоимости товара, компании было направлено уведомление об устранении нарушения. В процессе внутриведомственного обжалования, в адрес таможенного органа были направлены пояснения на уведомления, но таможенный орган не признал уведомление исполненным в связи с отсутствием документального подтверждения таможенной стоимости товаров и вынес соответствующее решение. Компания обратилась в суд с требованием о признании (а) незаконным и отмене уведомления об устранении нарушения и (б) решения о признании уведомления неисполненным. Судом первой инстанции иск удовлетворен частично: отменено решение таможенного органа о признании уведомления об устранении нарушения неисполненным, в части признания незаконным самого уведомления об устранении нарушения было отказано.

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