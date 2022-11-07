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View the PDF version of our At A Glance Guide to BVI and Cayman Islands wills, probate and estate administration services in Simplified Chinese.

我们的团队在提供起草遗嘱、无行为能力者相关法律咨询、获得遗嘱认证和遗产管理书、境外遗 嘱认证重新盖章、以及资产管理方面拥有丰富的专业知识，主要针对BVI和开曼公司持有股份或 其他资产。

我们与当地监管机构合作具有丰富的实践经验，尤其是与BVI和开曼的遗嘱认证登记处。

关于BVI和开曼遗嘱、遗嘱认 证和遗产管理的5 项须知

在处理逝者任何 BVI或开曼所拥资产之前 ，必须先获得 BVI/开曼的遗嘱认证、管理 书或重新盖章的外国遗嘱认证。即使资产 是代持的，此获准也是必要的，否则资产 将被有效冻结

获BVI或开曼的遗嘱认证、管理书、或重新 盖章的外国遗嘱认证需要向当局提交相关 文件并获得批准。文件清单和具体形式要 根据个案而定

继承人无需亲自前往BVI或开曼申请BVI或 开曼出具的遗嘱认证、管理书（或重新盖 章的外国遗嘱认证），但需指定有经验的 代理人提出申请

量身起草的BVI或开曼法律文件，将有助 于申请BVI/开曼遗嘱认证流程更简单、快 捷和高效

对于由全权信托的受托人持有的资产，不 需要BVI或开曼授予遗嘱认证或管理书。 因此全权信托是一种具有诸多优势的有效 继承规划工具，其优势包括避免遗嘱认证 程序

奥杰提供BVI和开曼遗嘱、遗嘱 认证和遗产管理服务的5大优势

我们所提供的遗产管理服务，能确保在BVI和 开曼公司的所持股份和其他资产可以尽快转让 给继任者，以使公司持续顺利运营

我们就程序提供建议、起草所需文件、并与当 地监管机构联络，以便在BVI和开曼获得遗嘱 认证、管理书和重新封印的外国遗嘱认证

我们拥有丰富的经验和专业知识，可代理申 请 BVI或开曼遗嘱认证、管理书（或重新盖 章的外国遗嘱认证）

我们起草受BVI或开曼法律管辖的遗嘱，及处 理位于该司法管辖区的股份或其他资产，确 保以您想要的特定方式和比例将资产转给相 关继承人

我们可为BVI或开曼公司股东提供可替代解决方 案，使其高效地将股份顺利转让给继任者。我们 还就涉及BVI或开曼公司董事的无行为能力情况 ，提供法律建议和解决方案

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.