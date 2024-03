IPG Lex&Tax, con un team guidato da Cristiano Lenti (Founding Partner) e Roberto Munk (Partner), ha assistito la start-up tecnologica TAU ACT GmbH ("Tau"), con sede a Torino e Berlino, in relazione ad un ulteriore round di finanziamento di 11 milioni di euro.

CDP Venture Capital e Santander Alternative Investments hanno partecipato a questo round, unendosi a Tau come nuovi lead investors. CDP Venture Capital è una società di asset management che gestisce 13 fondi di investimento per un valore complessivo di portafoglio di oltre 3 miliardi di euro, destinati a nuove iniziative imprenditoriali in tutte le fasi del loro ciclo di vita. Santander Alternative Investments, parte di Santander Asset Management, gestisce fondi di investimento alternativi con un capitale di 2 miliardi di euro.

Tau si è affermata come fornitore innovativo per l'industria automobilistica globale, stabilendo un nuovo standard per i cavi isolati per motori elettrici. Tau ha raggiunto un importante traguardo commerciale quando i suoi prodotti hanno completato i processi di convalida da parte di diversi fornitori del settore automotive OEM, classificati come Tier 1 in Europa, Asia e Nord America. Tau sta attualmente ampliando la propria capacità produttiva e si sta preparando per una produzione di cavi isolati a zero emissioni di CO2 in Italia.

IPG Lex&Tax ha assistito Tau con riferimento agli aspetti fiscali legati alla due diligence e all'operazione di finanziamento. IPG Lex&Tax assiste Tau in via ricorrente, in relazione alle tematiche di natura fiscale.

Tau si concentra sulle applicazioni automobilistiche, energetiche e agricole, rendendo i rivestimenti protettivi per i cavi in rame, alluminio e acciaio più durevoli, resistenti e leggeri. Le tecnologie DryCycle e LILIT di Tau soddisfano le esigenze dell'industria della mobilità elettrica per sviluppare motori elettrici sempre più piccoli, leggeri, ma allo stesso tempo più potenti e affidabili. La tecnologia DryCycle offre migliori prestazioni, maggiore sostenibilità e affidabilità dei cavi. Utilizzando esclusivamente polimeri privi di solventi, DryCycle riduce la produzione di composti organici volatili nocivi durante il processo di rivestimento, riducendo così le emissioni di anidride carbonica.

