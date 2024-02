ARTICLE

Ai sensi del nuovo art. 4-quinquies commi 1 e 2, è stato eliminato l'obbligo per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1), nonché di conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Sono quindi comunque esclusi dalla disciplina in esame i prestiti: concessi prima del 1° gennaio 1997, per i quali si applica il criterio del costo specifico; inferiori a 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, a dipendenti in cassa integrazione guadagni o in contratto di solidarietà, a dipendenti vittime dell'usura o di richieste estorsive.

Trattasi di una modifica strutturale, in base alla quale in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (non più quindi al TUR al 31 dicembre di ciascun anno) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (art. 3 commi 3-bis e 3-ter del DL 145/2023).

