ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Il fenomeno dei gruppi societari ha acquisito notevole rilevanza giuridica nei moderni ordinamenti. Il presente contributo indaga alcune delle più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di responsabilità di gruppo ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Gli Autori, vista la recente introduzione, nelle norme civilistiche di governo societario, delle previsioni concernenti il dovere degli amministratori di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, si soffermano sui collegamenti tra tale novella e la responsabilità da direzione e coordinamento.

Introduzione

Un gruppo societario, come qualsiasi gruppo, non può prescindere dall'avere un centro decisionale che indichi gli obiettivi da perseguire e i mezzi per perseguirli. È dunque normale che il sistema si sia interrogato, e si interroghi, su come disciplinare la responsabilità di tale centro decisionale e di individuare, prima ancora, i criteri di imputabilità.

Proprio in questo solco si inserisce l'art. 2497 c.c., la cui funzione giuridica, economica e sociale è di consentire l'imputazione della responsabilità per le scelte gestorie imposte, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo sulle controllate, tutelando così la posizione dei soci di minoranza, dei creditori e delle società controllate.

Si tratta, peraltro, di un'azione di responsabilità di non facile esercizio, per via dei numerosi requisiti che richiede per essere attivata, nonché per le difficoltà da superare in ambito di onere della prova a carico dell'attore e per le conseguenti difese che il convenuto è in grado di esperire.

Non stupisce dunque che le pronunce sul tema siano relativamente rare.

L'azione di responsabilità prevista dall'art. 2497 c.c.

Il codice civile, all'articolo 2497, disciplina l'esercizio dell'azione di responsabilità in questione con le seguenti parole: "Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento."

Appare immediatamente chiaro come la legittimazione attiva dell'esercizio dell'azione di responsabilità sia in capo ai soci di minoranza delle società controllate, nonché ai creditori di queste ultime. La legittimazione sorge con la lesione del patrimonio sociale della controllata causata dalle scelte imposte dalla controllante.

È interessante notare come il legislatore, per bilanciare le esigenze di tutela dei soci di minoranza e dei creditori con le necessità organizzative del gruppo, abbia esentato il centro direzionale da responsabilità laddove il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento sia comunque positivo (i cosiddetti "vantaggi compensativi").

Un ulteriore corollario prevede l'impossibilità, per l'attore, di agire nei confronti della controllante nel caso in cui la controllata abbia già risarcito il danno, come previsto dal terzo comma dell'articolo in commento.

La tutela dei soci di minoranza e dei creditori della controllata emerge anche dal secondo comma dell'articolo 2497 del codice civile, che estende la responsabilità per le scelte gestorie lesive anche a chi abbia preso attivamente parte all'illecito. Come spesso accade, il legislatore mira a bilanciare gli interessi in gioco, limitando la responsabilità di chi abbia consapevolmente tratto vantaggio dall'illecito soltanto nei limiti del beneficio conseguito. Risulta a questo proposito evidente la difficoltà probatoria del danneggiato nel dimostrare l'elemento psicologico di colui che abbia "consapevolmente" tratto beneficio dall'illecito.

La natura della responsabilità

Come emerge dalla lettura del testo di legge, il codice civile non specifica se la responsabilità prevista dall'art. 2497 abbia natura contrattuale o aquiliana. La qualificazione di tale responsabilità è ovviamente rilevante, in considerazione delle importanti differenze che regolano i due regimi.

In assenza di un'espressa disposizione di legge a riguardo, la natura della responsabilità disciplinata dall'art. 2497 c.c. è da ricavare in via interpretativa. Sul punto, si deve osservare che la giurisprudenza ha espresso nel tempo opinioni differenti, che vale la pena ripercorrere.

Inizialmente, i tribunali, decidendo su azioni ai sensi dell'art. 2497 c.c., optano per la natura contrattuale di tale responsabilità. Si richiama in particolare il Tribunale di Terni: "Deve darsi un inquadramento contrattuale alla fattispecie dell'abuso di dipendenza economica, come anche a quella di eterodirezione di cui all'art. 2497 c.c., anche considerato che la riconducibilità alla categoria dell'illecito extracontrattuale ha carattere residuale e non ricorre allorché sussista tra le parti una relazione giuridicamente rilevante" (Trib. Terni, 01 giugno 2016, n. 465). Anche il Tribunale di Milano opta inizialmente per la natura contrattuale della responsabilità in esame, pur con un importante correttivo: "La responsabilità dei soggetti partecipi o beneficiari dell'illecito esercizio dell'attività direttiva ex art. 2497, comma 2, c.c., ha natura contrattuale allorché i responsabili abbiano un rapporto di tipo contrattuale con il danneggiato, mentre ha natura extracontrattuale in assenza di rapporto di questo genere" (Trib. Milano, Sez. Specializzata, 26 febbraio 2016, n. 2575).

Si deve peraltro evidenziare come, fra le stesse corti di merito, non vi fosse unanimità sulla natura responsabilità: infatti la stessa Corte d'Appello di Milano, nel 2012, afferma: "Il modello di responsabilità delineato dall'art. 2497 c.c. ricalca lo schema tipico della responsabilità da fatto illecito che, come tale, impone all'attore l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi della fattispecie". (App. Milano, 20 giugno 2012).

A fronte del dibattito, non si è fatta attendere l'interpretazione della Corte di Cassazione, la quale, in più sentenze, si è schierata a favore della natura extracontrattuale della responsabilità prevista all'art. 2497 c.c. Per esempio, con una pronuncia del 2015, la Cassazione afferma la natura aquiliana dell'azione in oggetto (Cass., 12 giugno 2015, n. 12254, in questo portale, con commento di Mugnai, Responsabilità della capogruppo per l'insolvenza delle società eterodirette); orientamento che è poi proseguito anche recentemente, laddove la Suprema Corte stabilisce che: "è corretta la ritenuta esistenza, in capo alla capogruppo che abusi dei diritti del socio e verso il ceto creditorio, di una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società" (Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 maggio 2022, n. 14876, in questo portale, con commento di Sangiovanni, Natura della responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. e prescrizione).

A valle delle decisioni della Suprema Corte, anche la giurisprudenza di merito sembra essersi allineata sulla natura extracontrattuale della responsabilità. Si veda al riguardo la recente sentenza del Tribunale di Civitavecchia, secondo cui: "Posta la natura extracontrattuale della responsabilità da c.d. eterodirezione ex art. 2497 c.c., il creditore sociale che la invoca ha l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza degli elementi della fattispecie necessari all'applicazione della norma di responsabilità" (Trib. Civitavecchia, 24 giugno 2022, n. 747).

L'ampliamento dei soggetti responsabili

Seppur la natura extracontrattuale della responsabilità derivante dall'art. 2497 c.c. possa costituire un aggravio per l'attore, dovendo egli fornire piena prova di più elementi rispetto a un'azione contrattuale, essa permette di ampliare in modo indefinito il novero dei soggetti destinatari dell'azione.

La giurisprudenza ha infatti lavorato per estendere i soggetti a cui imputare la responsabilità di cui all'art. 2497 c.c. anche in quei casi in cui il gruppo di società abbia una direzione imputabile, nella sostanza, a soggetti che non ricoprono cariche formali all'interno della controllante.

Sono stati così affrontati i fenomeni della holding personale e della società di fatto, ed è stato analizzato come queste figure, non codificate, possano rispondere per le scelte compiute delle loro controllate.

Partendo dalla società di fatto, i giudici hanno riconosciuto come, ponendosi come holding di un gruppo, essa possa rispondere ai sensi dell'art. 2497 c.c.. A ciò era giunta la Cassazione nel 2016, affermando come una società di fatto potesse essere dichiarata fallita anche in ragione dell'insolvenza dei crediti derivanti dalla responsabilità di cui all'art. 2497 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2016, n. 15346).

To view the full article, click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.