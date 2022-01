ARTICLE

Tale diritto di veto potrà, come si è accennato, essere specificatamente procedimentalizzato in statuto, con la previsione delle modalità con cui dovrà essere comunicata, al socio, la prospettata operazione sociale. Potranno anche prevedersi dei limiti di importo, sotto i quali l'organo amministrativo sarà libero di agire, per la specifica operazione, senza dover richiedere autorizzazione al socio. Ovvero un obbligo di consultazione, in capo all' organo amministrativo, con riguardo ad una o più determinate operazioni sociali.

Circa i diritti amministrativi, si deve dire che, oltre ai “classici” diritti particolari relativi alla nomina e alla composizione dell'organo amministrativo, vi sono altre tipologie di diritti amministrativi assegnabili al socio di s.r.l., non meno importanti nell'ottica organizzativa e strategica della società. È il caso del diritto di veto con riguardo a certe operazioni (quali, ad esempio, l'acquisto o la cessione di partecipazioni sociali, beni o rami aziendali), tale per cui il socio detentore di questo particolare diritto potrà opporsi al compimento di determinati atti gestori ‒ previamente individuati nello statuto della società ‒ che l'organo amministrativo ha in animo di compiere.

Si assiste frequentemente alla costituzione di società holding, destinate a detenere la proprietà delle società c.d. “operative”, in forma di società a responsabilità limitata (s.r.l.). Tale tipo sociale, pur facendo acquisire la responsabilità limitata ai suoi soci, al contempo conserva una certa flessibilità con riguardo alle prerogative che possono essere garantite ai singoli soci. Questo anche con una maggior ampiezza rispetto al tipo sociale della società per azioni. Circa tale aspetto, si usa frequentemente affermare che la società a responsabilità limitata si avvicina, per il tratto personalistico che la connota, alle società di persone.

