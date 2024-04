ARTICLE

⦁ Può essere esercitato soltanto dai proprietari delle imbarcazioni, persone fisiche o società che non abbiano noleggio o locazione come oggetto sociale; ⦁ Solo le imbarcazioni e navi da diporto possono essere oggetto di un contratto di noleggio occasionale, con esclusione dei natanti da diporto fino ai 10 metri (salvo specifichi casi); ⦁ È necessario comunicare il noleggio all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto competente per territorio; ⦁ È richiesta la conservazione della copia del contratto di noleggio a bordo; ⦁ I proventi sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato che prevede un'imposta sui redditi e delle addizionali nella misura del 20%,se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. Superati i 42 giorni di noleggio occasionale durante l'anno, l'armatore perde il diritto di usufruire dell'Agevolazione fiscale (cedolare secca). ⦁ Non vi è limite temporale all'esercizio dell'attività;

⦁ Depositare una comunicazione scritta di partenza, anche in via telematica, contenente la lista dei passeggeri e dell'equipaggio, da comunicare anche via radio unitamente alla destinazione; ⦁ Stilare per iscritto il contratto di noleggio, a pena di nullità, da conservare a bordo insieme agli altri documenti; ⦁ Avvalersi di una specifica assicurazione da estendere a chi noleggia ed ai passeggeri; ⦁ Disporre di un registro ove annotare il numero progressivo del noleggio, la data e l'orario di partenza e del punto di arrivo, dati anagrafici del noleggiatore, l'itinerario ed il corrispettivo pagato; ⦁ Predisporre di una targhetta identificativa dell'attività, da apporre alla barca; ⦁ Regolarità della documentazione di bordo;

