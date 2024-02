ARTICLE

L'art. 1 comma 94 della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), inserendo il comma 49-quinquies nell'art. 37 del DL 223/2006, ha introdotto un divieto di compensazione che opererà, a partire dal primo luglio 2024, in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.

In particolare, la norma stabilisce che “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Ambito applicativo del divieto



Il divieto opera solo in presenza di ruoli scaduti senza sospensiva o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di valore superiore a 100.000 euro, non, quindi, di avvisi bonari oppure di avvisi di recupero di crediti di imposta, di avvisi di liquidazione e di accertamenti non esecutivi per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.

Il limite quantitativo di 100.000 euro deve essere assunto in ottica complessiva, quindi un ruolo pari a 50.000 euro e un carico da accertamento esecutivo pari a 60.000 euro legittimano il divieto.

Un aspetto che genera particolare perplessità è legato al fatto che ai sensi dell'art. 1 comma 94 della L. 213/2023, il divieto sussiste se sono ancora dovuti pagamenti e, in un'ottica più generale, “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”.

Parrebbe, quindi, che nemmeno il pagamento della prima rata della dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) faccia venire meno il divieto di compensazione. Aspetto, questo, sul quale sarebbe opportuno un chiarimento da parte del legislatore.

La norma, infine, parla espressamente di “imposte erariali”, dunque vi rientrano, in primo luogo, i carichi inerenti a imposte sui redditi, IVA, Imposta di Registro, Imposta sulle Successioni e Donazioni e così via. Non contano, ai fini del limite dei 100.000 euro, i crediti agevolativi (ad esempio il bonus ricerca e sviluppo), i tributi locali e i contributi INPS.

Crediti non compensabili



Trattasi di una norma molto pregiudizievole per i contribuenti in quanto, a differenza del divieto di compensazione ex art. 31 del DL 78/2010 riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro, la norma di specie sembra vietare tout court la compensazione senza permettere di compensare nemmeno l'eccedenza come accadeva con il DL 79/2010. Pertanto, un'iscrizione a ruolo pari a 120.000 euro inibirebbe tout court qualsivoglia compensazione.

Un altro aspetto consiste nel fatto che l'oggetto della compensazione non riguarda solo i crediti “per imposte erariali” come nel caso dell'art. 31 del DL 78/2010, ma ogni tipologia di credito. In altre parole sono inibite anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello unico.

Sanzioni



Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) dell'art. 37 del DL 223/2006 ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al comma 49-quinquies.

Il divieto di compensazione non è sanzionato specificamente, quindi, salvo ci sia un blocco preventivo della delega di pagamento come sopra specificato, verrà applicata la sanzione del 30% da indebita compensazione di crediti non spettanti.

