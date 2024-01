ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

La Commissione europea, con una nota del 22 novembre 2023, ha comunicato di aver approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, lo schema di decreto italiano per l'incentivazione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (“Decreto”).

Si tratta di un passaggio molto importante nel percorso tracciato dal Green Deal europeo per il 2030, i cui obiettivi di decarbonizzazione potranno essere conseguiti anche favorendo la diffusione di configurazioni di autoproduzione, consumo e condivisione della green energy (“CACER”), tra le quali assumono una rilevanza centrale le comunità energetiche rinnovabili (“CER”).

Le misure proposte dal Ministero dell'Ambiente italiano prevedono incentivi per un importo di 5,7 miliardi di euro, di cui: euro 3,5 miliardi, finanziati mediante prelievo sul conto elettrico di tutti gli utenti, saranno destinati all'erogazione a favore delle configurazioni di autoconsumo, per un periodo di 20 anni, di una tariffa incentivante sulla quota di energia rinnovabile da esse prodotta e condivisa; euro 2,2 miliardi, a valere sui fondi PNRR, serviranno per finanziare, mediante contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammessi, i progetti per la costruzione, o il potenziamento, degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili nei Comuni con meno di 5 mila abitanti.

Il Decreto, che dovrà comunque essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e a cui faranno seguito le regole tecniche del Gestore Servizi Energetici (“GSE”), prevede, in sintesi, quanto segue.

Configurazioni di autoconsumo

Sono previste tre diverse configurazioni di autoconsumo ammesse a beneficiare degli incentivi:

“sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza”, ossia sistemi che prevedono l'autoconsumo, a distanza e senza linea diretta, da parte di un singolo cliente finale, mediante l'utilizzo della rete di distribuzione esistente per collegare il sito di produzione e quello di consumo;

“sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”, ossia sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 199/2021;

“comunità energetiche rinnovabili”, ossia sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021.



Le comunità energetiche rinnovabili, in particolare, sono autonomi soggetti di diritto a partecipazione aperta e volontaria, la cui principale finalità è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui esse operano.

Possono partecipare alle CER, tra gli altri soggetti, le persone fisiche, le PMI (a condizione che la partecipazione alla comunità energetica rinnovabile non costituisca la loro principale attività commerciale e/o industriale), le cooperative, le associazioni, gli enti territoriali e le autorità locali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi e quelli del terzo settore.

Mediante la costituzione di una CER, i membri della stessa producono energia per l'autoconsumo, accedono agli incentivi previsti per la transizione energetica, e possono immagazzinare l'eventuale quota eccedentaria di energia prodotta in sistemi di accumulo o immetterla in rete per la vendita.

Incentivi

Come accennato in precedenza, il Decreto prevede due diverse misure di sostegno alla diffusione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili:

una tariffa incentivante riconosciuta, per 20 anni, sulla quota di energia elettrica condivisa. La tariffa si compone di una parte fissa, che varia in funzione della potenza dell'impianto, e di una parte variabile, correlata al prezzo di mercato dell'energia elettrica. È inoltre prevista una migliorazione tariffaria per gli impianti ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia;

un contributo in conto capitale per la realizzazione, o il potenziamento, di impianti con una potenza massima non superiore a 1MW.



Tariffa incentivante: soggetti beneficiari, condizioni di accesso e casi di decadenza

Possono beneficiare della tariffa incentivante tutte le diverse configurazioni di autoconsumo previste dal Decreto alle seguenti condizioni:

la potenza nominale massima del singolo impianto a fonti rinnovabili, o dell'intervento di potenziamento, non può essere superiore a 1 MW;

le CACER che accedono alla tariffa incentivante devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021 e devono operare, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo;

le CER devono essere già state regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso alla tariffa incentivante;

gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria;

gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 11 del Decreto;

le CACER devono assicurare, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER devono altresì assicurare una completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parti delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;

gli impianti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 199/2021;

Non è consentito l'accesso alla tariffa incentivante:

alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2.



Per poter accedere alla tariffa incentivante è necessario presentare domanda al GSE entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio dell'impianto, producendo la documentazione necessaria per consentire la verifica del rispetto dei requisiti di accesso. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della domanda, accerta la completezza della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo della verifica, attribuisce la tariffa incentivante.

È prevista la decadenza dalla tariffa incentivante, e il recupero delle somme già eventualmente erogate, nei casi di perdita di uno, o più, dei requisiti di ammissibilità, nonché di dichiarazioni mendaci in qualunque fase del procedimento.

Contributo in conto capitale: soggetti beneficiari, interventi ammessi e casi di revoca

I beneficiari del contributo in conto capitale sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

sussistenza dei presupposti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 3, comma 2, del Decreto (si tratta, dunque, dei medesimi requisiti previsti per l'accesso alla tariffa incentivante, con la sola esclusione di quello relativo al rispetto dei requisiti dell'impianto di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 199/2021);

insussistenza delle medesime cause di esclusione previste per la tariffa incentivante;

l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;

possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;

possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.

Gli impianti ammessi al contributo in conto capitale devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

L'accesso al contributo in conto capitale, la cui concessione è disposta con provvedimento ministeriale, avviene attraverso la presentazione della domanda al GSE. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il previo esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo in conto capitale è revocato nei seguenti casi:

perdita di uno, o più, dei requisiti di ammissibilità;

dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;

violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;

mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi;

negli altri casi individuati che saranno individuati con il decreto ministeriale che, su proposta del GSE, fisserà le regole tecniche per l'accesso ai benefici.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.