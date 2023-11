ARTICLE

Italy: Sulla Strada Verso Net Zero: Strategie Per Le Aziende Automotive Per Affrontare Le Sfide Del Mercato

Investitori, autorità di regolamentazione, clienti e dipendenti richiedono un impegno sempre più crescente verso il traguardo delle zero emissioni e una maggiore trasparenza e completezza delle informazioni condivise e dei modelli di reporting. Come possono le aziende Automotive posizionarsi in questo contesto in divenire e strutturarsi per affrontare le nuove sfide del mercato?

Diversi OEM (Original Equipment Manufacturers) si sono già impegnati a soddisfare le richieste dei propri stakeholder ponendosi l'obiettivo di zero emissioni. L'analisi di AlixPartners mostra come la metà delle case automobilistiche punti a zero emissioni entro il 2040, mentre un'altra metà entro il 2050, senza tuttavia presentare sostanziali differenze nell'approccio adottato e con investimenti finora annunciati in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) che non sembrerebbero essere sufficienti per raggiungere il livello di disruption necessario a conseguire questo traguardo.

In questo contesto di crescente pressione, le imprese devono agire in modo proattivo: interiorizzando il contesto normativo, definendo obiettivi di lungo periodo chiari ma ponendosi delle milestone di sviluppo intermedie, assicurando il pieno controllo dei dati e tracciando un percorso strutturato di trasformazione sostenuto da un'adeguata organizzazione e allocazione delle risorse.

Le imprese possono avvalersi di strumenti come il nostro ESG Readiness Assessment per prepararsi a gestire tutte le potenziali implicazioni normative e regolamentari. Il nostro approccio olistico valuta lo stato di partenza delle aziende, supporta la definizione di obiettivi specifici e monitora i progressi della trasformazione in modo customizzato, garantendo alle aziende di essere non solo conformi alle normative, ma anche posizionate adeguatamente per un futuro sostenibile.

