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Italy: Штрафы За Вождение В Нетрезвом Состоянии В Италии: Все Новости

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Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии в Италии регламентированы ст. 186 Кодекса Дорожного движения.

В данной статье содержаться административные меры наказания за нарушение правил поведения за рулём, но также содержаться некоторые меры, которые ведут к уголовному наказанию за содеянное преступление.

В частности статья 186 предусматривает:

- административный штраф в сумме от 543 до 2170 евро, если установлено алкометром уровень алкоголя от 0.5-0.8 грамма на литр, п также изъятие прав на вождение транспортного средства до 6 месяцев;

- штраф от 800 евро до 3200 евро, а также арест на шесть месяцев, если установлено что содержание алкоголя в крови варьируется от 0.8-1.5 грамм на литр (г/л), к тому же дополнительная мера к административному наказанию позволяется изъять права на вождение транспортного средства сроком от шести месяцев до года;

- штраф от 1500 до 6000 евро, а также арест на срок от 6 месяцев до года, если в крови нарушителя обнаружен уровень алкоголя выше 1.5 грамм на литр (г/л), также дополнительно изъятие прав на вождение транспортного средства сроком на два года.

Двойное уголовное наказание получает водитель, который совершил аварию на дороге в нетрезвом состоянии, что несёт административное наказание остановки транспортного средства сроком на 180 дней, за исключением случаев, когда транспортное средство принадлежит третьему лицу а не нарушителю.

Сотрудники ГИБДД Италии имеют право провести процедуру замера уровня алкоголя в крови задержанному водителю, в случае возникновения вопросов его психофизического состояния, без ущерба для его здоровья и нарушения его личной конфедециальности.Процедкра проводят прибором замера уровня алкоголя в крови (алкотест).

Если не считать тот факт, что это более серьезное преступление, водмтелю-нарушителю дают наказание в виде оплаты штрафа от 1500 до 6000 евро, арест от шести месяцев до года, лишение водительских прав на срок до 2 лет.Может быть произведена отмена изъятия водительского удостоверения на срок до 2 лет, в случае конфискации транспортного средства, кроме случае, когда владелец третье лицо.

Важно обратить внимание что согласно Устава кассационного верховного суда ГИБДД обязано проинформировать нарушителя о праве получения юридической помощи от доверенного адвоката.

Если данное действие не соблюдено сотрудниками ГИБДД, тогда преступлении не несёт легитимную функцию и не имеет своей законности, также как и конфискация транспортного средства нарушителя в случае несоблюдения данного действиями органами контроля за движением транспортных средств.

Это предупреждение имеет ставку наличия уголовного значения факта совершенного преступления. Поэтому если уровень алкоголя меньше 0.8 грамм на литр в крови, тогда нарушитель имеет право на защиту.

При наличии уровня алкоголя в крови выше 0.8 грамм на литр, соответственные органы составляют протокол о нарушении ПДД и передают дело в Прокуратуру по месту совершенного преступления.

Следует предусмотреть, что ГИБДД не обязана ожидать прибытие адвоката для защиты нарушителя и может оперативно провести алкотест без присутствия защиты.

Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии в Италии утягощаются в последующем порядке

Дисциплина утягощающих совершенное преступление обстоятельства следующая :

- спровоцированная неосторожность на дороге;

- совершения преступления в ночное время ( между 22 вечера и 7 утра ).

Более жёсткие санкции предусмотрены в следующих случаях:

- преступление совершено водителем менее 21 года или водителем без полученных прав на право вождения транспортного средства;

- водители, осуществляющие обслуживание транспортного средства ( прокат НСС);

- таксисты;

- водители транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров;

- водители, осуществляющие доставку вещей личного пользования;

- водители транспортного средства общей массой при полной нагрузке более 3,5 тонн, автобусов, и других видов транспортных средств, предназначенных для перевозки людей с количеством мест более 8 ( не включая места водителя), а также водителей самоходных транспортных средств.

Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии в Италии: антикорупционная политика

Стоит упомянуть важную новость о внедрении антикорупционного законодательства, благодаря которому с 1 января 2020 года , дается меньше времени на открытие уголовного дела в случае вождения транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Данное постановление было отклонено ещё в первой инстанции, поэтому нет различия между сроками по осуждению или оправданию за совершенное преступление.

Согласно действующим правовым актам причина ненаказуемости за данный тонкий момент описывается в статье 186 Кодекса Дорожного движения Италии, за исключением факта, когда доказывается и имеет место быть акцент на нормальное поведение нарушителя.

В данной сфере судьей особенно будет оцениваться три момента индикатора преступления: режим поведения, малозначимость ущерба или опасности жизни, стереть виновности.

Штрафы за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии в Италии: мы можем помочь

Юридическая компания Arnone & Sicomo помогает и оказывает правовую помощь в решении данного вопроса защиты нарушителей правил дорожного движения за вождение в нетрезвом состоянии.

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