ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Si ricorda che tale impostazione è stata, dapprima posta in discussione dalla Cassazione con riferimento agli atti di costituzione di servitù prediali (Cass. n. 16495/2003), in ragione della particolare natura di tali diritti e poi contraddetta con la recente la Cass. 11 febbraio 2021 n. 3461, nella quale la Suprema Corte ha affermato, su questa scia, che anche gli atti di costituzione del diritto di superficie, non essendo equiparabili a “trasferimenti”, scontino sempre solo l'imposta di registro del 9% e non le altre aliquote.

Novità amara per la costituzione dei diritti di superficie e dei diritti reali immobiliari di godimento in generale: la L. 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), intervenendo sull'art. 9 co. 5 del TUIR, mitiga il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione di diritti reali di godimento, rendendolo applicabile solo laddove le norme non prevedano diversamente.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Tax from Italy

The Abolishment Of IHT That Never Was... Lanyon Bowdler The slashing of Inheritance Tax (IHT) in the 2023 Autumn Budget failed to materialise as anticipated by the media. It had been suggested that the Chancellor either intended...

One Of The First Domestic Judicial Decisions Highlighting The Risks Of Relying On Artificial Intelligence (AI) In Case Preparation Has Been Handed Down By The First-Tier Tribunal (FTT) Tax Chamber Thomson Snell & Passmore Mrs Harber disposed of a property and failed to notify HMRC of her liability to capital gains tax. HMRC subsequently issued a failure to notify penalty.

Estate Administration — Reporting Requirements To HMRC Weightmans A personal representative is responsible for managing a deceased person's estate, and this normally includes reporting the value of the estate...

Changes To Stamp Duty, LTT & EPTT In Jersey Carey Olsen The Finance (2024 Budget) Jersey Law 202 – (the "Law") was adopted on 14 December 2023 bringing in changes to stamp duty, LTT and EPTT with effect from 1 January 2024.

Switzerland To Implement OECD Minimum Tax (Pillar 2) On 1 January 2024 Baer & Karrer In its today's session, the Swiss Federal Council has decided to implement certain aspects of the OECD Minimum Tax as of 1 January 2024.