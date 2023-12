ARTICLE

Il settore si caratterizza per una particolare dinamicità in termini di brevettazione. Ed infatti, nonostante il numero delle invenzioni e delle correlate domande di brevetto sia ancora contenuto, il report mostra una rapida crescita nel deposito di tali domande, il cui numero è aumentato nell'ultimo decennio in misura nettamente superiore alla media di tutti gli altri settori tecnologici (il numero di invenzioni individuate ed esaminate nel corso del presente studio supera le 2300 unità). Ciò accade particolarmente negli Stati Uniti, in Europa e in Cina, dove sono localizzati il maggior numero di "active applicants", rappresentati da aziende e università. Quanto alla tipologia di vaccini a mRNA cui sono indirizzate le domande, si annoverano vaccini antitumorali, vaccini antivirali, vaccini antibatterici e vaccini antimalarici.

Punto di riferimento per condurre l'analisi è rappresentato dalla earliest publication date, da intendersi come il primo momento in cui l'invenzione è stata messa a disposizione del pubblico, potendo così stimolare ulteriori attività di ricerca e influenzare eventuali stategie commerciali dei competitor. In questo senso, la earliest publication date rappresenta un elemento di fondamentale importanza per comprendere lo sviluppo tecnico ed economico di un settore tecnologico.

