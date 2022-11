La decisione (la cui versione, non ancora ufficiale, è disponibile qui), assunta in data 11 novembre 2022 e annunciata il 14 (comunicato disponibile qui), anticipa al 1 gennaio 2023 la possibilità per i titolari di domande di brevetto europeo pendenti di richiedere un rinvio della concessione del brevetto richiesto in attesa della entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

La richiesta, da presentare tramite un modulo (fac simile qui) messo a disposizione dall'U.E.B., potrà essere depositata soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di "intention to grant" (Art. 71(3) EPC) da parte dell'ufficio e consentirà ai titolari delle domande di brevetto pendenti di attendere l'entrata in vigore dell'Accordo UPC e richiedere così direttamente la concessione di un Brevetto Unitario (entro un mese dall'entrata in vigore dell'Accordo UPC o con effetto immediato in caso di "early request" – anche questa possibile solo dopo aver ricevuto comunicazione dall'ufficio della "intention to grant").

La data riflette la tabella di marcia prevista per lo stesso Tribunale Unificato dei Brevetti, la cui entrata in funzione è prevista per il 1 aprile 2023 e per il quale, come noto, è previsto un c.d. "sunrise period" durante il quale sarà possibile esercitare l'"opt out" dei brevetti europei dal sistema UPC.

Si tratta di un'importante novità, che rende ancor più urgente per l'impresa italiana dotarsi di una strategia brevettuale che tenga conto del nuovo sistema e delle conseguenze che la scelta della protezione unitaria avrà sul valore e sulla azionabilità dei propri brevetti.

Il tempo delle scelte è ora e sarà fondamentale in questo senso un approccio strategico, avvalendosi della consulenza di team integrati, composti da consulenti brevettuali ed avvocati, per adottare la strategia più efficace sia da un punto di vista di costi che di futuro enforcement, tenendo conto dei vantaggi e dei rischi che l'opzione unitaria comporta. I nostri clienti esteri stanno già investendo molto in tale ambito, mentre percepiamo ancora una certa assenza di consapevolezza da parte dell'impresa italiana.

