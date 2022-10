ARTICLE

Pertanto, in virtù di quanto appena detto, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il sapore di un alimento non può essere qualificato come ‘opera d'autore' ai sensi della Direttiva 2001/29, giungendo così a concludere che una normativa nazionale (nella specie la legge sul diritto d'autore dei Paesi Bassi) non può essere interpretata “in modo da conferire una tutela ai sensi del diritto d'autore al sapore di un alimento”.

Con riferimento al caso di specie, sulla base dei principi sopra menzionati, la Corte di Giustizia ha rilevato che il sapore di un alimento non può essere individuato in maniera precisa ed obiettiva, ritenendo che, a differenza di un'opera letteraria (che per natura è identificata da elementi oggettivi), l'identificazione del sapore avviene essenzialmente attraverso sensazioni ed esperienze gustative soggettive . È indubbio che, nell'ambito di tale processo, elementi rilevanti sono considerati i fattori connessi alla persona che consuma il prodotto in esame (età, preferenze alimentari e abitudini di consumo), nonché l'ambiente o il contesto in cui lo stesso prodotto è assaggiato.

Elementi qualificanti l'‘opera d'autore' sono, dunque, la creatività – a sua volta determinata dall'originalità e dalla novità dell'opera – e l' esteriorizzazione dell'idea creativa attraverso una qualunque forma in grado di comunicare e divulgare l'opera a terzi. In altri termini, la tutela autoristica non ha ad oggetto l'idea creativa in sé, ma l'idea espressa in una forma che sia facilmente ed oggettivamente riconoscibile.

