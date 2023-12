ARTICLE

Il mancato rispetto delle norme contenute nel Regolamento determinerà l'imposizione di sanzioni , nella forma di penali, il cui importo potrà variare a seconda del tipo di violazione e delle dimensioni della società coinvolta. In particolare, ad eccezione delle PMI e delle start-up che saranno soggette a forme sanzionatorie più attenuate, i trasgressori verranno sanzionati sulla base del loro fatturato annuo o di una somma predeterminata, a seconda di quella che risulterà più alta: 35 milioni di euro o il 7% del fatturato annuo per l'uso di IA vietate; 15 milioni di euro o il 3% del fatturato annuo per le violazioni delle norme del Regolamento; e 7,5 milioni di euro o l'1,5% del fatturato annuo per la errata comunicazione di informazioni riguardanti sistemi di IA.

I sistemi di IA ad alto rischio (High-Risk AI Systems) saranno invece sottoposti a una “valutazione di conformità” preventiva, al fine di dimostrare la conformità di tali sistemi ai requisiti stabiliti dal Regolamento (tra i quali obblighi di trasparenza di base che ogni fornitore di sistemi di IA dovrà rispettare). Ciò è particolarmente importante nel caso di modelli di IA cosiddetti general-purpose e dei c.d. foundation models (quali ad esempio Chat GPT). Specifiche eccezioni alle regole generali saranno previste per l'utilizzo di sistemi di IA da parte delle forze dell'ordine, soggetto a ulteriori limitazioni e in casi di emergenza. Il Regolamento prevede anche la creazione di un ufficio ad hoc – l'Ufficio europeo per l'IA – che avrà il compito di garantire la corretta attuazione e applicazione della normativa sull'IA in tutta l'Unione Europea.

All'esito di una lunga e complessa negoziazione in seno alle istituzioni europee, Commissione, Consiglio e Parlamento UE hanno raggiunto un accordo provvisorio in tema di intelligenza artificiale sul testo del nuovo AI Act. Un vero e proprio punto di svolta nella legislazione dell'intelligenza artificiale, che evidenzia il ruolo di primo piano che l'UE intende ritagliarsi a livello mondiale in tale ambito. Sebbene la bozza contenente le ultime modifiche discusse e approvate nel trilogo tra le istituzioni UE non sia ancora stata pubblicata, di seguito si tratteranno i punti principali che il legislatore europeo ha inteso disciplinare con il nuovo Regolamento.

